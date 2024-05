El Hospital Torrecárdenas lleva más de 600 días sin cafetería y sigue sin concretar la ejecución de un parking

ALMERÍA.- El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que se ocupe de volver a reabrir la cafetería-restaurante del complejo Hospitalario de Torrecárdenas –cerrada desde hace casi dos años-, así como que agilice los trámites para la construcción de un parking debido a los graves problemas de aparcamiento que miles de personas padecen a diario. La falta de una cafetería-restaurante o de una amplia zona de aparcamiento “complican mucho la vida” a las personas que por motivos de trabajo o enfermedad acuden al hospital de referencia de la provincia.

“En un hospital esto no puede ser un problema”, ha dicho sino que, al contrario, tanto el servicio de cafetería como el aparcamiento “tienen que estar garantizados”. “El problema que le trae a una persona a un hospital es la salud y aquí se le encuentra solución, pero el aparcamiento o la cafetería no pueden ser un problema añadido”, ha insistido.

En el primero de los casos, después de que fuera clausurado hace 600 días, el restaurante no ha vuelto a abrir sus puertas, una situación especialmente comprometida para las personas que vienen de fuera de la ciudad a visitar a enfermos o a atender a un familiar, a someterse a una prueba diagnóstica, a un tratamiento o que acuden a consulta y “se encuentran con que no pueden comer o desayunar en condiciones como se hace en otros centros en otras provincias”. En este punto el representante socialista ha señalado que Torrecárdenas es el único centro hospitalario andaluz que, con sus mismas características, no dispone de cafetería.

Otra cuestión que preocupa a los cerca de 4.000 trabajadores y trabajadoras de Torrecárdenas y a los miles de usuarios es el aparcamiento, imposible de encontrar, prácticamente, a partir de las 10 de la mañana siendo, además, una cuestión de la que se lleva hablando años. “Hace un año la Junta de Andalucía trasladó el inminente inicio de un parking para dar respuesta al problema del aparcamiento” y dijo que sería antes de verano. “No sabemos si se referían al verano pasado o al próximo”, ha señalado aunque la realidad es que “a día de hoy seguimos igual”. Según sus cálculos, Torrecárdenas necesita más de 2.000 plazas de aparcamiento, y ahora no llegan a ser 1.500 plazas; una situación que se complicará con la futura puesta en marcha del edificio de consultas externas –actualmente en obras- y con la llegada de la Facultad de Medicina, como se contempló originariamente.

En opinión del parlamentario socialista, tanto el personal de Torrecárdenas como las y los usuarios del hospital “ha sido muy prudentes y muy pacientes” hasta ahora teniendo en cuenta que el Ejecutivo andaluz del PP ha tenido “dos años para volver abrir una cafetería o para avanzar en la licitación de parking en condiciones que garantice el aparcamiento en un complejo hospitalario que se sabe desde hace tiempo que con el paso de los años cada vez va a tener más servicios”. Ha habido, por lo tanto, “tiempo más que de sobra”, pero la falta de soluciones “demuestra que este tema no se ha priorizado y que no se le ha dado la importancia que tiene”.

Por este motivo, Sánchez Teruel ha adelantado que el Grupo Parlamentario Socialista preguntará en el Parlamento andaluz a la consejera de Salud por ambas cuestiones para esclarecer los motivos por los que la Junta de Andalucía no ha dado aún una solución a ninguno de estos dos problemas que no vienen si no a “complicar” la vida de las personas que hacen uso del hospital.