El caso mascarillas Almería vuelve al Congreso con el presidente del PP de Almería

Javier Aureliano García Molina, presidente del PP de Almería, comparecerá mañana jueves, 27 de junio, a las seis de la tarde, ante la comisión que investiga, entre otros, el caso de las mordidas en la compra de mascarillas desde la Diputación Provincial de Almería durante la pandemia de Covid. Aureliano será interrogado después de que pase por la sala Cánovas del Congreso de los Diputados, Kilian López Solé, quien fue detenido y enviado a prisión preventiva junto al vicepresidente de la institución provincial, Óscar Liria.

Aureliano intenta por todos los medios desvincularse del caso, y hasta ahora ha esquivado que se le cite en calidad de investigado en causa judicial, pese a que el contrato de compra fue firmado por él y negociado directamente por sus dos vicepresidentes y hombres de confianza. Según recoge la investigación policial llevada a cabo por la Guardia Civil, Aureliano y sus dos vicepresidentes intercambiaban información sobre estas y otras operaciones en un grupo cerrado de WhatsApp al que se tuvo acceso tras la detención de Óscar Liria.

Aureliano comparece a raíz de la petición hecha desde Sumar, apoyada por IU en Almería, que se hizo extensiva al vicepresidente, Fernando Giménez, y al que fuera el número tres del PP en el Palacio Provincial, Óscar Liria, en relación con “el primer caso de corrupción que saltó a los medios ligado a las mordidas en la compra de material sanitario en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia, que se puso en el punto de mira de la UCO como consecuencia de otra investigación de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas y en la que, supuestamente, estaría vinculado Kilian López Solé, pieza clave para la mordida de las mascarillas y que a su vez está provocando una investigación que se retrotrae hasta 2020 y 2019 en la adjudicación de las obras menores de Diputación por un sinfín de municipios de la provincia dadas a empresas del propio Óscar Liria y a su tío, también imputado y aún alcalde de Fines por el PP, un entramado más propio de una organización mafiosa que de representantes públicos, una vergüenza”, señaló la coordinadora provincial de IU en Almería, Mª Jesús Amate.

“Los informes que se han conocido de la Guardia Civil, con conversaciones telefónicas y mensajerías entre Óscar Liria, vicepresidente de la Diputación y responsable de Fomento, con su hermano, dejan poco a la imaginación y todo apunta a que será la punta del iceberg de un caso del que ya se verá si tiene más implicaciones judiciales pero, como mínimo, sí debe tener consecuencias políticas, empezando por la dimisión del presidente de la Diputación y del PP almeriense, Javier Aureliano, y del alcalde de Fines y tío de Liria, Rodrigo Rodríguez”, ha explicado Amate. “Basta ya de corrupción del Partido Popular de Almería y basta ya de arrastrar el nombre de nuestra provincia, no hemos cerrado todavía el Caso Poniente, con el Caso Hispano abierto y tras un año de investigación del Caso Mascarillas no deja de salir basura, es inaceptable”.

Para la coordinadora de izquierdas, “si finalmente se demuestra que maniobraron para adjudicarse a ellos y a sus allegados las obras menores de la Diputación, no estamos hablando de un momento de debilidad en uno de los momentos más críticos de nuestro país, cuando estábamos confinados y había gente muriendo por falta de material sanitario, es que estamos hablando de todo un entramado ilícito sostenido en el tiempo en el que deberían haber saltado muchas alarmas que no han sonado, y que haya casi una veintena de investigados entre políticos del PP, sus familiares, empresarios y allegados no da buena espina y la canción nos va sonando a otros casos ya judicializados y resueltos que han llevado a integrantes populares a distintas cárceles de la geografía nacional”.