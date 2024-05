El Ayuntamiento de Almería, obligado por Transparencia a proporcionar a la Asociación copia del expediente sobre el Dreambeach

ALMERÍA.- El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha emitido una resolución por la cual obliga al Ayuntamiento de Almería a proporcionar a la Asociación No al Dreambeach en El Toyo copia del expediente abierto sobre la celebración del festival, tal y como solicitó por escrito el pasado 2 de enero.

La Asociación ha tenido que recurrir a este organismo ante la negativa del Ayuntamiento a proporcionarle una información a la que los vecinos tienen derecho en virtud de la Ley andaluza de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En su resolución, el Consejo de Transparencia estima la reclamación presentada el pasado 22 de enero por el colectivo vecinal de El Toyo-Retamar e insta al Ayuntamiento de Almería, en el plazo de 10 días, a poner a disposición de la Asociación la información pública solicitada.

Concretamente, debe remitir a la Asociación copia del expediente abierto para el evento, así como información de todas las actuaciones llevadas a cabo para llegar a la conclusión de la viabilidad del festival en los terrenos de El Toyo II, tal y como se ha anunciado.

Para la presidenta de la Asociación, Rocío Quero, “es lamentable que el Ayuntamiento haya dado lugar a que sea Transparencia quien le obligue a proporcionarnos la información cuando todo hubiera sido mucho más sencillo si simplemente cumple con lo que dice la Ley desde el principio”.

Quero ha afirmado no comprender y sentirse decepcionada por “la actitud oscurantista de este Ayuntamiento que no cumple la normativa, se salta las leyes y no proporciona información a los vecinos”. “Hasta en cinco ocasiones hemos tenido que ir al Pleno del Ayuntamiento a reclamar nuestros derechos como vecinos, lo cual me parece sencillamente inaudito”, ha destacado la presidenta de la Asociación.

Quero confía en que el Ayuntamiento “al menos cumpla lo que le dice Transparencia y nos de la información solicitada cuanto antes”.

Finalmente, ha denunciado que “el Ayuntamiento no solo no está vigilante para que se cumpla la normativa en todo lo referente a la instalación del Dreambeach sino que mantiene una actitud combativa hacia los vecinos que puede comprobarse viendo el tono de las respuestas que nos ofrece en los plenos la concejal portavoz del Ayuntamiento, Sacramento Sánchez, cuando simplemente estamos reclamando que se cumpla la ley en todo lo relacionado con este festival y que se respeten nuestros derechos como vecinos de El Toyo-Retamar”.