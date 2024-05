Zapatero defiende las políticas del PSOE y la democracia en Europa frente a los "preilustrados y negacionistas"

CÁDIZ, 19 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido las políticas del PSOE, alabando la figura de Pedro Sánchez en Europa y se ha mostrado "orgulloso" de que los socialistas españoles presenten "la mejor lista de la historia" del partido para unas elecciones europeas. Además, ha asegurado que están por "una Europa que no ceda ante la extrema derecha" y por la democracia frente a los "preilustrados, negacionistas y terraplanistas que niegan los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres o la ciencia".

En un mitin de campaña celebrado en Cádiz acompañando a la candidata del PSOE, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno ha destacado los "logros" de Pedro Sánchez en Europa y ha criticado que "cada vez que sale un dato muy bueno para España, como los datos de empleo, de inflación, de crecimiento, que son los mejores en estos momentos de la Unión Europea, hay pataleta del PP".

En este sentido, ha afirmado que Pedro Sánchez "ha liderado desde el día que la pandemia irrumpió una política europea distinta, ambiciosa, solidaria, fue el primer líder político europeo que habló de un plan Marshall, recorrió las capitales de Europa como ningún otro líder y llegó al Consejo Europeo con un plan para que se aprobara el plan del Next Generation Europe, que afortunadamente Europa adoptó y que están cambiando, modernizando y llevando desarrollo económico a España y a la mayoría de los países europeos". Asimismo, ha defendido el "modelo" que está llevando España a Europa, y que el PP "no va a reconocer".

Así, tras señalar que las elecciones del próximo 9 de junio son "trascendentes", Zapatero ha afirmado que "Europa nació de la paz, y la paz es la tarea", que "nació para la democracia, y la democracia, la fortaleza de la democracia es la tarea". "Europa nació para los derechos y libertades, para la igualdad, y ahora tenemos cada día más terraplanistas de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres o la ciencia, terraplanistas preilustrados", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE defiende "una Europa que no ceda ante la extrema derecha, que lidere el afán por la paz en el mundo, que sea solidaria". "Ahora vienen a decir estas nuevas derechas preilustradas, que qué es eso de la solidaridad y de la justicia social. ¿Qué quieren vivir una vida de egoísmo donde solo cada uno pensemos en nosotros mismos y los demás nos de igual?", ha preguntado Zapatero, que ha afirmado que "nuestro destino es compartir la riqueza, la ciencia, el progreso, los derechos, las democracias se han construido uniendo, compartiendo, siendo solidarios, pensando unos en los otros, en un destino común y compartido".

"Cuando vayamos a votar a estas elecciones europeas, pensemos en Europa, pensemos en la igualdad, pensemos en la democracia", ha instado Zapatero, que ha afirmado que hay que "sentirse orgulloso de la candidatura que tiene el PSOE, orgullosos de la generación de españoles que la democracia ha promovido, una democracia que ha sido gobernada mayoritariamente por el partido socialista".

CRÍTICAS AL PP

Zapatero ha criticado que mientras el PSOE habla de Europa, el PP "ya se sabe" lo que se va a escuchar en campaña, porque es "el partido menos original de toda Europa". "Son elecciones europeas pero Sánchez, Sánchez y Sánchez. No sé si lo quieren hacer presidente de la Comisión Europea, pero no lo es e irán a Holanda, con el Partido Popular Europeo, a hacer campaña en Lituania, irán allí y más Sánchez, y cuando sean Estados Unidos entre Trump y Biden dirán que pierda Sánchez", ha manifestado de manera irónica.

"Deben de mejorar la creatividad y la innovación" ha aconsejado al PP, porque "siempre es lo mismo, poca originalidad, no hay un día que se les vea contento" aunque la economía "crece como crece, se hacen esfuerzos sociales o el país vaya a tener un récord otra vez de afluencia turística". "Este país es más de las sonrisas, del afecto, de la empatía y es poco de la ira, del enfado, de la descalificación y menos del insulto personal, como hacen todos los días con el presidente del Gobierno", ha añadido.

Así, ha abogado por una "democracia del respeto, que es el mejor respeto a la democracia, dirigirnos con respeto", y ha señalado que espera que "esta campaña sea ese ejemplo de respeto, que por una vez el PP deje ese instinto de sólo cabe la descalificación y la confrontación".

"No queremos ser los adversarios de los conservadores, porque con el centro derecha se ha construido Europa. No queremos ser los adversarios y menos los enemigos, lo que queremos es que la derecha no se suba en el barco de la extrema derecha, que es lo que vemos cada día", ha afirmado.

DEFENSA DEL ESTADO PALESTINO

Zapatero se ha remontado a 1914 para recordar que Pablo Iglesias "cuando apenas empezaba la Primera Guerra Mundial hablaba de esa inmensa tragedia que es la guerra y decía que quizás solo los socialistas podemos lograr la paz". A partir de ahí, ha señalado que "Europa nació de la paz, es el referente de la paz en el mundo, pero Europa no es solo la paz en Ucrania", también la paz en Gaza, "para que acabe esa barbarie, donde miles de niños han muerto injustamente, donde nos tiene que indignar, porque no somos de piedra y gritamos en favor del Estado Palestino".

En este sentido, ha proclamado sentirse "orgulloso" del Gobierno y de Pedro Sánchez "Porque ha tenido el coraje de denunciar la barbarie en Israel y porque va a tener el coraje de reconocer a Palestina en sus derechos históricos, por la paz, por la justicia".

RIBERA Y UNA EUROPA MÁS JUSTA

Por su parte, Teresa Ribera, que ha empezado el acto escuchando como los asistente le cantaban por su cumpleaños, ha instado a "construir juntos" de cara al futuro, "buscar que los elementos de conflicto se conviertan en elementos de paz, una Europa que sea más Europa, más verde, más justa y más feminista".

"Queremos seguir dando las batallas que merecen la pena, por la innovación aeroespacial, por la capacitación digital, por los servicios públicos o por una agricultura preparada para afrontar los grandes desafíos", ha señalado Ribera, que ha afirmado que "toca remangarse y enfrentar las cosas con honestidad, con confiabilidad y con compromiso y en modo de escucha siempre, integrando las preocupaciones y la búsqueda de soluciones con aquellas aportaciones que cada uno de nosotros podamos sumar".

Ribera ha hecho referencia a la victoria de Salvador Illa en Cataluña para decir que es "una victoria que dice mucho, que dice que cuando miramos los problemas de frente, cuando somos capaces de identificar con humildad la forma en la que encontrar soluciones y de servir a los demás, cuando somos capaces de tejer relaciones en las que nos unimos, nos entendemos, nos hablamos, nos respetamos, en las que no se busca discriminación o exclusión, sino al contrario, siempre es mucho más fácil entender por qué merece la pena".

"Seguir construyendo país, seguir construyendo Europa es lo que nos jugamos el próximo 9 de junio, y rendirse ante la ultraderecha, nunca, jamás es una solución, al contrario", ha afirmado Ribera, que ha añadido que "contra el fanatismo, las bombas dentro y fuera de nuestras fronteras, la exclusión dentro y fuera de nuestras fronteras y la ultraderecha, solo hay una opción, la defensa de nuestro privilegio del voto en las urnas, la defensa del trabajo".