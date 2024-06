Ruiz Boix (PSOE) pide explicaciones a Acerinox por plantear recorte de empleo en Los Barrios: “Hay algo oscuro"

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado en relación al conflicto de Acerinox que "hay algo oscuro, hay algo oculto que tienen que explicar" para hablar ahora de un recorte de empleo y ha reiterado que tendrán que devolver ayudas si destruye empleo.

En una nota, el dirigente socialista ha pedido explicaciones al CEO de Acerinox, Fernando Gutiérrez, y ha llamado a los vecinos de Los Barrios y del conjunto del Campo de Gibraltar a "rebelarse y salir a la calle en señal de protesta y en defensa de los puestos de trabajo en Acerinox".

Así, ha manifestado que no entiende que se hable de recorte del empleo "cuando la empresa ha obtenido los mejores resultados de su historia en el año 2023 y los mayores beneficios, y a pesar de esas cuentas positivas no quieren compartir con los trabajadores que se les respeten sus derechos laborales".

"No lo podemos permitir, hay que pararles los pies a estas empresas insolidarias", ha afirmado el también diputado nacional del PSOE, que ha manifestado que "resulta extraño que en un tiempo de crecimiento económico en el que España lidera por encima del 2,5 por ciento de crecimiento del PIB los últimos años, el crecimiento que existe en Europa, no se entiende por qué no hay esa carga de trabajo en Acerinox que posibilite el mantenimiento de los cinco turnos".

"Hay algo oscuro, hay algo oculto que nos tienen que explicar y exponer porque lo que no es lógico que después de 120 días de huelga, de cuatro nóminas sin cobrar para los más de 2.000 trabajadores directos y más de 1.000 empleos indirectos, se venga ahora hablando de un recorte del empleo en más de 500 personas que podían ser afectadas por la pérdida de esos dos turnos", ha manifestado.

Así, ha pedido "responsabilidad institucional" y una reflexión a Fernando Gutiérrez, como responsible de una empresa que lleva radicada 50 años en el municipio y también emplaza a esa reflexión "a los responsables políticos que han estado cooperando con Acerinox en los ERTE desde el Ministerio de Empleo de Yolanda Díaz o bien, por los incentivos industriales que haya podido percibir por parte de la Junta de Andalucía o del propio ministerio de Industria del Gobierno de España".

"Hay una amenaza real de pérdida de empleo de más de 500 puestos de trabajo, y por tanto, eso es incompatible con haber percibido subvenciones en las que se aseguraba que se iba a mantener el empleo", ha zanjado, llamando a las partes a alcanzar un acuerdo.

Además, Ruiz Boix ha lamentado "la doble cara" que está "manteniendo el PP" respecto a los intereses en juego de la comarca del Campo de Gibraltar, principalmente en el conflicto laboral de Acerinox, pero también en el acuerdo con Gibraltar.

En este sentido, ha calificado de "deplorable" que el PP "mantenga un discurso distinto en la comarca del Campo de Gibraltar a la postura que luego mantienen los responsables del mismo partido en Sevilla o en Madrid".

“Teóricamente aquí en la comarca acuden a manifestaciones, a concentraciones a dar palmadas en la espalda a los trabajadores para intentar conciliar, para intentar ayudar a esa negociación, y desgraciadamente cuando se reúne la comisión de Industria del Parlamento de Andalucía y acuden los trabajadores de Acerinox para explicar cuál es la estado de la negociación, nos encontramos con la ausencia total de los 58 diputados del PP", ha afirmado.