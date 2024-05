El Puerto presume desde las Bodegas de Osborne del "mejor cartel de Feria y con más arte de toda Andalucía"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Como ya es tradición, las Bodegas de Mora de Osborne han vuelto a llenarse de ganas, ilusión y máxima expectación para descubrir el cartel que anuncia este año 2024 la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto de Santa María, que se celebrará del 5 al 10 de junio en el Real de Las Banderas, con Estepona como invitada de honor.

Lleno absoluto para volver a disfrutar de uno de los eventos más esperados del año, que da el pistoletazo de salida para ir descontando del calendario los días que faltan para que la ciudad se traslade al Recinto Ferial para disfrutar de su Feria.

El alcalde Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, y la autora del cartel, la artista Nuria Barrera, han sido los encargados de desvelar la obra que será esta edición la tarjeta de presentación en El Puerto, en Estepona y en toda Andalucía; "traspasando fronteras y recogiendo la esencia de nuestra tierra llena de luz".

Colorido y alegría en una verdadera obra de arte, una escena costumbrista llena de vida que no dejará indiferente a nadie y que invita al Real desde un patio de vecinos de una de las Casas Palacio de El Puerto que abre sus puertas de par en par en las vísperas de su fiesta mayor, mientras se preparan los trajes de gitana para disfrutar de unos días de reencuentro y de brindis.

Nuria Barrera no ha defraudado dejando claro que es una de las artistas más relevantes del panorama actual de la pintura y "gran conocedora de nuestra Feria, nuestro centro y nuestras costumbres, para redescubrirnos con todo lujo de detalles una escena repleta de preparativos que se repite cada año en los hogares de El Puerto", con la mirada puesta en el albero y "el orgullo de pertenecer a la Ciudad de los Cien Palacios, abierta al visitante, generosa y que tiene en sus gentes y en sus manos su mayor riqueza y patrimonio".

Además de descubrir el cartel de Feria, el Grupo Osborne, con Fernando Terry Osborne, consejero delegado en representación de la firma, aprovechó la ocasión para presentar su diseño para la nueva botella de Fino Quinta 2024, que por primera vez en la historia también forma parte del cartel. La firma bodeguera se engalana por decimosexta vez encargando un diseño exclusivo de Fino Quinta para la Feria de Primavera. Sin lugar a duda, otro de los distintivos mayores de la Feria portuense y un momento especial para Osborne, marca icónica de la compañía vinculada a El Puerto y a su historia.

Con una propuesta muy atractiva y contemporánea, Fino Quinta rinde tributo a la historia de esta celebración tan nuestra, la Feria del Vino Fino. Narrando en su diseño como el Real de la Feria ha ido cambiando con el fluir de los años. En sus inicios, en 1945, se celebraba en el Parque de la Victoria que le daba su nombre. A partir de 1966 se trasladó al barrio de Crevillet, y ya en 1981 se trasladó definitivamente a su actual ubicación en el Recinto Ferial de Las Banderas, junto a la carretera de El Puerto-Sanlúcar, donde mantiene en la actualidad.

La autora, Ximena Maier, ilustradora de amplia trayectoria, que ha colaborado en diarios como El País, Diario 16, la Voz de Galicia, y en revistas como Telva, Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan o Woman, entre otros muchos, además de trabajar para publicidad, prensa corporativa y cine, ha sabido plasmar a la perfección el sabor y el ambiente de la feria.

A la cita no han faltado distintos miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, de la firma bodeguera, representantes de la sociedad civil, los ganadores de los concursos de coquineros/as, entre otros muchos portuenses que no han querido perderse la velada en la que no ha faltado la música y las sevillanas, para ir caldeando el ambiente. Germán Morales al piano con el baile de Araceli Arias y Javier Sánchez Soriano.

Por último, Germán Beardo ha dado la enhorabuena a Osborne "por este genial diseño de la nueva botella de Fino Quinta", a Nuria Barrera "por brindarnos el mejor cartel del mundo", y a David Calleja con su equipo de Fiestas al frente "por ilusionarnos siempre, esperando que nos veamos todos en el Recinto Ferial, convencido de que disfrutaremos de una gran Feria con Estepona, uniendo lazos entre ambas tierras que son prosperidad de Andalucía, una desde la Costa del Sol y otra desde la Costa de la Luz".