Montero advierte de que PP y Vox están "desatados" y "no soportan que se hable de economía, de empleo y de avances"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha advertido este viernes desde un mitin en la Isla de que "PP y Vox están desatados y no soportan que se hable de economía, de empleo o de todos los avances que el Gobierno de Pedro Sánchez está logrando para la clase trabajadora".

Ha recordado que "hoy en España se celebran más de un centenar de actos reivindicando el valor del socialismo, de la democracia, de los 145 años de historia que cumplimos antesdeayer" y ha destacado los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero frente a los gobiernos del PP "que siempre se oponen a cualquier progreso, a cualquier mejora de los servicios públicos".

Montero ha lamentado que el PP considere al PSOE "un partido okupa, ilegítimo si ellos no tienen el poder, que nunca acepten una derrota democrática en las urnas y que se dediquen a torpedear al Gobierno de progreso por tierra, mar y aire". Ha sido muy crítica con la máquina del fango y con "un PP condenado en la gurtel que no puede seguir inventándose noticias que propagan a través de seudo medios pagados por los intereses de la ultraerecha y luego las utilizan colectivos como Manos Limpias para ponernos siempre en el foco de la duda".

"Os puedo decir que el presidente es honesto, honrado, que lucha contra la corrupción, quiere que este país avance y se enfrenta a los poderosos", ha asegurado. "Nos ha ocurrido en los 145 años que llevamos trabajando para España, cuando hemos elevado la voz ante los que más tienen y más influyen, contra los que quieren precariedad laboral y buscan solo la maximización de sus beneficios, cuando nos rebelamos porque generan pobreza, lanzan sus misiles para ir contra este gobierno", ha explicado para reafirmarse en que "estamos fuertes, con más ganas que nunca porque merece la pena hacer que este país avance, que las mujeres vivan mejor y los jóvenes tengan oportunidades, sabemos que tenemos razón".

La ministra socialista ha afirmado que "gobernar, lo saben los alcaldes, nadie ha dicho que sea fácil, es de las tareas más complejas, pero lo que mantiene a los gobiernos socialistas animados con ganas, es la brújula de un partido, el socialista, cuyos hombres y muejers vienen repitiendo los valores que nos alumbraron, no solo en España sino también fuera".

Por eso, ha justificado el reconocimiento del estado palestino. "No podíamos quedarnos impasibles ante el asesinato de niños y mujeres en la franja de Gaza, basta de guerra", ha espetado para manifestar que se siente orgullosa de que "cuando pasen revista, nos encuentren en el sitio correcto de la historia y no en el vergonzante papel de PP y Vox".

"Estas elecciones son tan importantes porque la derecha y ultraderecha están desatadas, en cada proceso electoral ven una oportunidad de colonizar instituciones, sea donde sea", ha anotado para emular a esa España "que sabe lo que era vivir fuera del progreso, lo que significaba Europa, porque teníamos una barrera que nos separaba". Y en este punto, ha afeado que "algunos todavía tienen entre sus filas a nostálgicos de esa etapa negra de nuestra historia, y es por eso que el PP en las comunidades donde gobierna con Vox están sacando leyes para anular la memoria histórica". "Un pueblo no puede cerrar sus heridas, si no se le devuelve la dignidad a las familias", ha reivindicado.

Montero ha criticado que PP y Vox ponen a parir las instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, o la RTVE, "cualquier órgano donde no tengan mayoría, no aceptan que el voto libre de la gente configura las estructuras que dimanan de la soberanía popular". Y de la misma manera sostiene que no soportan que "un voto de un empresario es igual al de un trabajador, tienen el apoyo de minorías privilegiadas para seguir manteniendo su estatus a costa de la mayoría social en nuestro país".

"Necesitamos una Europa más fuerte en valores democráticos, en la lucha contra la precariedad, contra la desigualdad", ha demandado recordando "el voto en contra de la derecha en los peores momentos de la pandemia, como tampoco estuvieron ni en la guerra de Ucrania y la subida precios porque para ellos los ajustes tienen que recaer en la clase trabajadora".

"No hablan de economía porque no lo pueden soportar", y ha puesto varios ejemplos de medidas que han sido un éxito del Gobierno progresista como las subidas del SMI, las pensiones y las becas o "que estemos creciendo seis veces más que el conjunto de países de la UE". "El truco de ese crecimiento, la receta que funciona en la economía es que si la gran parte de la población no está incorporada al consumo, a un mayor nivel de la renta, la economía no sube, por eso los trabajos tenían que ser estables y subir los sueldos, animar a la gente a que viva mejor, a eso aspiramos", ha detallado insistiendo en que "no quieren hablar de ningún marcador de economía porque los tumbamos por goleada como sucede con el récord en la creación de empleo".

La candidata al Parlamento europeo, Lina Gálvez, ha iniciado su intervención recordando a Mariano Rajoy, como "un alumno aventajado de los recortes de Europa", para argumentar que no se puede volver atrás. "Con un liderazgo socialista y con las ideas socialistas se ha dado una respuesta distinta", con esto "hemos conseguido crecer más y mejor, crear más empleo y disminuir en desigualdades", ha dicho.

Amén de las leyes progresistas aprobadas, Gálvez ha destacado la gestión de fondos Next Generation "que han permitido blindar el escudo social de la gente y en las condiciones que permiten disfrutar de esas condiciones". La europarlamentaria ha incidido en que las ideas socialistas "funcionan" y eso es "lo que la derecha no soporta, porque se les ha caído el mito con la gestión socialista". También ha tenido palabras para el presidente Moreno Bonilla, criticando que "no se gastaran los fondos europeos y luego pidieran más".

Por su parte, el secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado que "hace 20 años gobernaba en España un presidente socialista que aplicó la trasversalidad en todas las políticas par alcanzar mayores cotas de igualdad, y hoy es importante que destaquemos el cartel compuesto por tres mujeres". Así se ha referido a Cavada una alcaldesa que ha ido renovando mayorías porque es una mujer comprometida con su tierra, que sabe gobernar y piensa en redistribuir, a una europarlamentaria como Lina, que fue catedrática antes de ser madre con 40 años, y ha estado trabajando con un sector ajeno al de las mujeres como es el sector industrial allí en Europa, sabiendo defender los intereses del Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras".

No se ha olvidado el secretario general de la Bahía de Cádiz, ya que se la ha dejado a la ministra Montero para agradecerle haber dado tranquilidad a los astilleros garantizando carga de trabajo para una década. "Solucionado eso, el debate ahora está en la redistribución, en las mejoras salariales de los trabajadores", ha apostillado. Ruiz Boix ha recordado que Montero fue consejera de salud, "defendiendo la sanidad publica que ahora está siendo atacada" y ha emplazado a comparar el estado de la sanidad en 2018 y en 2024.

El dirigente socialista ha repasado algunas de las medidas sociales del Gobierno del que forma parte Montero y ha subrayado que "las políticas de igualdad no son de boquita, se plasman en el BOE y son las que permiten un cartel como el de hoy".

La alcaldesa Patricia Cavada comenzó dando la bienvenida y acordándose de la ministra "de muchas cosas buenas que nos han pasado en La Isla al verte", esgrimiendo un "que no te falta de ná". La socialista ha puesto el ejemplo de Manolo, un vecino, persona clave que moviliza el voto y crea corriente de opinión. "Este Manolo lleva semanas tomando café con gente y movilizándose, esa la clave, si nos movilizamos, ganaremos".