Maíllo defiende en Sanlúcar el voto a Sumar para "ensanchar derechos laborales, políticos y sociales"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reivindicado este jueves desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la necesidad de caminar hacia una Europa "que se preocupe por los que producen la tierra y no por los que la poseen".

En su primera visita a la provincia de Cádiz tras ser elegido coordinador federal de Izquierda Unida, Maíllo ha elegido la Feria de Sanlúcar y el encuentro con la alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez (IU), con el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, así como con la dirección provincial y local de IU Sanlúcar para este reencuentro con la provincia, en el marco de la campaña de las Elecciones Europeas.

Maíllo ha ensalzado la labor de Carmen Álvarez y "su defensa de los intereses agrarios", que es, según ha señalado, "el de la mayoría de la gente del campo, los que trabajan en propiedades de una agricultura social y familiar, que está amenazada por la PAC (Política Agraria Común)".

Ha apuntado Maíllo que estas políticas europeas son "bien conocidas" en la comarca de la Costa Noroeste y, en especial, por los agricultores de la zona, "que saben de la importancia de la Política Agraria Común, no se lo tenemos que explicar". Por ello, ha recalcado la importancia de hablar de estas políticas y de las propuestas de Sumar, coalición en la que se integra Izquierda Unida en las próximas elecciones europeas.

El dirigente federal ha calificado de "profundamente injusta" la PAC, "porque promociona al especulador y al propietario, no al que produce; tenemos 440.000 agricultores y agricultoras que reciben ayudas de 1.300 euros, frente a las grandes acaparadoras de tierras, como Mercadona, Telefónica, etc., que no bajan del millón de euros de subvención en el caso mínimo". "Estamos hablando de la familia de los Mora-Figueroa en Cádiz, la familia con más propiedades en Cádiz, que acapara el mayor porcentaje de ayudas mientras miles de pequeños agricultores apenas reciben dinero".

El coordinador federal ha lanzado las tres propuestas estrella con las que Sumar se presenta a las elecciones europeas, como es "la derogación de los tratados de Libre Comercio, que suponen un dumping ambiental, sobre todo, laboral y fiscal, en perjuicio tanto de Europa como de los propios trabajadores de otros continentes", "una reforma profunda de la PAC, que modifique el criterio de asignación de ayudas en favor de quienes producen, no de quienes tienen propiedades", así como "el establecimiento de un límite mínimo de precios, de coste, para garantizar beneficios en la producción alimentaria".

Ha defendido que los pequeños agricultores garantizan la cadena alimentaria en nuestros territorios, por lo que apunta que, "poca broma con la política agraria y poca broma con la percepción de que las elecciones europeas nos cogen muy lejos".

A su juicio, "Sumar tiene las propuestas que necesitan los agricultores y las agricultoras de las explotaciones familiares, que son las que garantizan el mantenimiento de la tierra".

Y ha apuntado que, "sobre estas propuestas que defiende IU y Sumar, que las tenemos clarísimas", lo único que falta es "apoyo, que se traduzca en votos el 9 de junio en favor de Sumar para tener fuerza política en Europa que combata los avances de la derecha y la extrema derecha, que son los avances de las políticas especulativas y de los grandes terratenientes" y para "construir una alternativa de carácter progresista que ensanche derechos laborales, políticos y derechos sociales".

En definitiva --añadió-- para lograr "una mejor Europa frente a esos vientos de amenazas, de autoritarismo" y que "al igual que el 23 de junio le dimos con una puerta en las narices a la derecha cuando pensaba que iba a gobernar España, le debemos dar con otra puerta en las narices llena de votos de esperanza, de una sociedad tolerante y de diálogo el 9 de junio con los votos a Sumar".

Por su parte, la alcaldesa de Sanlúcar, ha agradecido la visita a la ciudad del recién elegido coordinador federal de IU y ha enfatizado la importancia de trasladar las elecciones europeas al poder municipalista, "a los de abajo, y los de abajo somos los ayuntamientos, la última institución que hay, empezando por Europa".

Álvarez ha hecho especial hincapié al "daño" que está haciendo en Sanlúcar la política agraria común y ha reivindicado una política europea de pesca que tenga por bandera "la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente y la peculiaridad de los fondos marinos de esta zona, que es una zona fangosa y, por tanto, el arrastre aquí no hace daño; no tiene nada que ver con la pesca de arrastre en la Manga del Mar Menor".

Álvarez ha lamentado las escasas ayudas que reciben los pequeños agricultores, de los que ha señalado que "no les puede costar más producir que lo que luego se les paga en el mercado", mientras Europa "no pone coto a los productos de terceros países". La alcaldesa de Sanlúcar ha recriminado a quienes dicen defender a los agricultores "poniendo banderas en los tractores" y no con políticas agrarias eficaces.

Por último, la primera edil sanluqueña ha reclamado el fin de las políticas de austeridad para los ayuntamientos, así como la defensa de políticas de paz en el marco internacional, con especial alusión al respaldo al pueblo palestino y el deseo de que acabe ya "el genocidio" perpetrado por Israel.