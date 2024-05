La Junta traslada el reconocimiento y el homenaje a Cruz Roja y su voluntariado por su 150 aniversario en Cádiz

CÁDIZ, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha trasladado este martes por la tarde el reconocimiento y el homenaje a los 40.000 voluntarios de Cruz Roja que hay en Andalucía y los 4.500 que hay en la provincia de Cádiz "por ese servicio ejemplar a la sociedad" en un acto celebrado en el Parador de Cádiz.

"Nunca podremos pagar lo que hace Cruz Roja, pero Cruz Roja tampoco pide que nadie le pague nada. Este es el compromiso y el corazón de quien pertenecemos a Cruz Roja, que nunca pide nada, solo da y por eso somos las administraciones las que tenemos que darle las gracias en un día tan bonito como este, al cumplir 150 años, pero también pedirle que siga muchos años siendo lo que es: verdad", ha expresado el consejero en el acto por de celebración del 150 aniversario de Cruz Roja en Cádiz.

Antonio Sanz se ha mostrado agradecido por "compartir un momento tan emocionante como son estos 150 años", al recoger el reconocimiento otogado a la Junta de Andalucía por esta entidad y que ha estado representado en la persona del consejero.

"La recojo con una gran y enorme responsabilidad, pero permitidme que este reconocimiento quizás no sea real, porque la mejor y mayor palabra que define cuál es la relación de la Junta de Andalucía con Cruz Roja es la palabra gracias", ha continuado el consejero en su intervención.

En ese sentido, le ha dado las gracias a Cruz Roja "por ser como es", asegurando que "Cruz Roja si no se hiciera, habría que inventarla" porque esta institución "está donde no llegan las administraciones, donde no llega nadie y además lo hace sin pedir nada a cambio y con una humanidad difícil de encontrar un ejemplo igual".

Por eso, ha señalado que las administraciones no son los que tienen que recibir este reconocimiento, que se da, ha entendido, "por la colaboración, la buena vecindad y la buena relación, pero que va, quien nunca podrá pagar el servicio a la sociedad que hace Cruz Roja somos las administraciones".

Según palabras de Sanz, Cruz Roja "siempre está ahí, presto a ayudar cuando más se necesita". "Cruz Roja es pasión", ha continuado, asegurando sentirse emocionado cuando ve "los chalecos rojos" tradicionales de los voluntarios de esta entidad, porque "en cada uno de ellos hay un compromiso con la sociedad sin pedir nada a cambio".