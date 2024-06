El cantante Antoñito Molina será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025

CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)

El artista gaditano Antoñito Molina será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, según ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, junto al propio cantante en un acto en la Casa del Carnaval y en el que también ha estado presente la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo.

"Estamos muy ilusionados porque la ciudad tendrá un gran pregonero, gaditano y una gran persona", ha manifestado el alcalde, que ha destacado el momento tan especial por el que atraviesa el roteño. "Antoñito es uno más de nosotros, estamos muy orgullosos de que un gaditano como él esté llevando a Cádiz por bandera por el mundo y esto es una manera de devolverle el cariño que él le tiene a la ciudad. Vamos a disfrutar de un pregón muy gaditano y con la sensibilidad que Antoñito demuestra en sus conciertos y en su vida", ha manifestado.

Bruno García ha puesto en valor la gran afición del artista por el Carnaval de Cádiz, tal y como ha demostrado estos últimos años en los que ha compaginado el éxito de su carrera musical con su chirigota y su presencia en el Gran Teatro Falla, en el que participa activamente desde el año 2018. El alcalde también ha hecho hincapié en el adelanto de este nombramiento, otorgando así la posibilidad al pregonero de contar con suficiente tiempo para confeccionar un espectáculo a su medida, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en la Plaza de San Antonio.

Por su parte, Antoñito Molina ha mostrado su agradecimiento por este nombramiento. "Esto es una auténtica locura, me siento enormemente loco de nervios bonitos, de amor. Si no fuera por el Carnaval y por Cádiz nunca hubiera cogido una guitarra, no hubiera intentado componer una canción ni me dedicaría a lo que hoy hago en la vida, que es hacer canciones y llevar el nombre de Cádiz y de Rota por el mundo", ha afirmado. "No podía decirle que no a la tierra más bonita del mundo, que es Cádiz, y a sus carnavales, que los amo con locura".

Antoñito Molina nació en la localidad gaditana de Rota en 1988 y actualmente es uno de los artistas con mayor proyección del panorama musical nacional, tras dos años cosechando éxitos de ventas y llenando sus conciertos, según ha señalado en una nota el Ayuntamiento, que ha recordado que es amante del Carnaval de Cádiz, por lo que sigue compaginando sus compromisos profesionales con su faceta carnavalesca, una afición que comenzó a cultivar con sólo 16 años.

En el año 2018 debutó en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) con 'Este año nos despedimos' y, excepto el año del pandemia, ha mantenido su participación en el certamen de coplas del Gran Teatro Falla, formando parte de las chirigotas 'No me tires tiritos en el pecho', 'Los del corazón partío', 'El niño de Isabelita' y 'El niño de Isabelita 2', con la que alcanzó las semifinales en el último Concurso.

En cuanto a su trayectoria musical, comenzó en 2006 con el dúo 'El Tren de los Sueños', hasta que en 2017 emprendió su andadura en solitario con la grabación del disco 'Déjame que te cuente'. A partir de ahí, ha publicado los discos 'La Ley de mi naturaleza', 'El club de los soñadores' o 'La Aventura', su último trabajo.