Bellido valora el estudio de la Junta sobre el sector y ve "rédito electoral" en la iniciativa del PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este martes el estudio sobre la Percepción de los Residentes hacia el Turismo en Andalucía de la Junta, que refleja que el 16% ve bien aplicar un impuesto a los turistas y el 31% está de acuerdo con limitar la oferta de apartamentos turísticos, al tiempo que cree que la iniciativa del PSOE-A de llevar al Parlamento "el debate" sobre la tasa turística, "más que apoyar a las ciudades, busca sacar un rédito político o electoral, según los cálculos que tenga Juan Espadas".

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Bellido ha comentado sobre el estudio que "viene a sumar" al aportar "datos interesantes", de manera que quiere "estudiar en profundidad lo que dicen los grupos de trabajo que se han hecho, donde evidentemente compartimos las opiniones de que el turismo es un fenómeno muy positivo para la economía andaluza, para las ciudades, que genera empleo y oportunidades, que incluso hace que la cultura se refuerce con algunos fenómenos".

Pero también, según ha advertido, "pone deberes", como "afrontar retos que tienen que ver con que esto no suponga un encarecimiento de la vivienda, con erradicar determinados tipos de turismo que causan molestias a los vecinos, como el turismo de borracheras", a la vez que "dice también que hay que luchar contra que no se vacíen los cascos históricos", ha apuntado el regidor, para remarcar que "alienta a seguir trabajando en pro del turismo" y "pone retos", como que "no sean los propios vecinos los que paguen servicios que sólo reciben en algunas ocasiones los turistas".

En este sentido, ha dicho que "va a permitir utilizarlo junto a lo que se aporte desde la Federación de Municipios y Provincias y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)" al encuentro que van a tener "antes de que acabe este mes", junto a responsables de la Junta, "para que cada uno vaya aportando elementos al debate que sirvan para decidir no sólo sobre la tasa turística, que se ha centrado mucho ahí el debate, sino sobre la sostenibilidad del turismo, la gestión del turismo en Andalucía y en concreto en las ciudades donde hay cierta saturación o hay más fenómeno turístico de masas, más amplio especialmente en algunas épocas del año", ha explicado Bellido.

Respecto a lo que ha anunciado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de llevar una iniciativa al Parlamento de Andalucía sobre la tasa, el presidente de la FAMP ha aclarado, "con todo el respeto a la iniciativa del PSOE", que se han enterado a través de los medios de comunicación y que "no es una iniciativa que se pueda apoyar desde la FAMP, puesto que tampoco hemos sido ni siquiera informados ni consultados", ha dicho.

Por tanto, ha subrayado que "desde la FAMP no compartimos esa iniciativa, porque el momento que toca es el de hablar y dialogar", al tiempo que ha puntualizado que "en los años del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía se rechazó de plano esta iniciativa, en varias ocasiones, por boca de varios consejeros y de la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz", si bien ahora "estamos en un momento bastante más avanzado, porque ahora al menos hay una interlocución que va a permitir sentarnos a hablar sobre el turismo", ha defendido.

PETICIONES DE ESPADAS A SÁNCHEZ

Y en segundo lugar, Bellido ha recordado a Espadas que "siendo alcalde de Sevilla en enero de 2020, públicamente reclamó al Gobierno de España que modificara la Ley de Haciendas Locales, diciendo que tenía que llevar una iniciativa al Congreso el Gobierno para él poder poner una tasa en Sevilla de uno o dos euros por noche", algo que "está en la hemeroteca", ha apostillado.

"¿No sé si es que ahora Espadas ha cambiado de opinión, lo cual viene siendo muy habitual en el PSOE, o que no se atreve ahora a pedirle a Sánchez lo que le reclamaba en 2020?", ha cuestionado Bellido, quien ha comentado que "es una solución que técnicamente también sería viable, que hubiera una modificación de las Ley de Haciendas Locales, de manera que se incluyera entre las tasas de cada Ayuntamiento", reclamando que "se respete siempre la autonomía local" y que "no se imponga a los ayuntamientos cobrar esa tasa".

Al hilo de ello, ha manifestado que "hay más de 8.000 ayuntamientos en España y habrá quien la quiera y quien no la quiera", de forma que "eso debe respetarse en la autonomía local", ha abundado.

Así, ha pedido "dejar trabajar a la FAMP en los ritmos acordados con la Junta de Andalucía, que pasan por sentarnos a hablar y dialogar", porque "lo que sale de ese estudio y de cualquiera que se haga es que el turismo es un fenómeno importante en la economía andaluza, que es una industria, si no la principal, y que se haga lo que se haga, hay que hacerlo con mucho cuidado y desde el diálogo y el acuerdo, no desde la imposición", ha declarado.

En definitiva, Bellido ha mantenido que no quieren "imponer nada a nadie, ni hacer nada, ni tomar medidas que pudieran resultar perjudiciales", por lo que "ahora toca sentarse a hablar".