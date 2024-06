Ayuntamiento de San Roque muestra su rechazo a la subestación de Red Eléctrica para la interconexión con Ceuta

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque, en la provincia de Cádiz, ha manifestado su rechazo a la subestación de Puente Mayorga para la interconexión Península-Ceuta y ha advertido a Red Eléctrica de España que no puede ejecutar obras en el municipio porque el proyecto no tiene aprobada la Evaluación Ambiental Estratégica.

En una nota, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reiterado que el Ayuntamiento mantiene su postura "rotunda y contundente" de rechazo al proyecto de Red Eléctrica, "al que va a poner todas las trabas posibles y va a recurrir donde procede, que es en los tribunales, para exigir que cuente con todas las licencias y todos los informes favorables". "Y por supuesto, vamos a mostrar en la calle ese rechazo social a ese proyecto y a la insensibilidad de Red Eléctrica con la barriada de Puente Mayorga", ha añadido.

Las obras para la interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta, cuyo inicio ha anunciado este martes Red Eléctra a ambos lados del Estrecho, no se podrán ejecutar en el término municipal de San Roque, según el Ayuntamiento, que ha avisado que el proyecto no cuenta con la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Ruiz Boix ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos políticos dos mociones en las que se rechaza los planes de Red Eléctrica de ampliar y construir una nueva subestación en la barriada de Puente Mayorga.

Así, ha señalado que desde el Ayuntamiento de San Roque se ha recibido con extrañeza la información difundida por Red Eléctrica en las que asegura que ha iniciado las obras tanto en la Península como en Ceuta, una vez el proyecto ha recibido la Autorización Administrativa Previa por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"Esta afirmación de Red Eléctrica no es cierta, toda vez que este proceso administrativo está aún pendiente de resolución, dado que el Ayuntamiento de San Roque dispone de plazo hasta el próximo día 18 para presentar nuevas alegaciones a las ya remitidas y sobre las que Red Eléctrica ha contestado", ha afirmado el Ayuntamiento, que ha añadido que "por tanto, a día de hoy no se ha resuelto el expediente de Autorización Administrativa Previa".

Así, ha insistido en que las obras no se pueden iniciar en el término municipal de San Roque, porque "el proyecto no solo carece de la Autorización Administrativa Previa, sino que además no cuenta con un informe favorable de Evaluación Ambiental Estratégica".

Además, ha señalado que a mediados de abril se le notificó a Red Eléctrica un decreto un expediente de restitución de la legalidad urbanística por la ejecución de obras sin licencia, consistentes en la tala y poda de varios pies de eucaliptos en la parcela que forma parte del Área Libre Industrial 7 del PEYSI, propiedad de Cepsa.

Asimismo, ha indicado que la Evaluación Ambiental Estratégica de la que aún no dispone el proyecto de interconexión Península-Ceuta, debe contemplar también una Evaluación del Impacto sobre la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2011.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que el proyecto de interconexión carece en la actualidad de un informe favorable que descarte el impacto sobre la salud que supondría la construcción de una nueva subestación a escasos metros de un colegio y de bloques de vecinos de Puente Mayorga, "una barriada que soporta ya importantes servidumbres industriales y energéticas como para acoger nuevas subestaciones que, en su día, se proyectaron en otro municipio cercano en un proyecto inicial que se modificó precisamente por la presión vecinal, a pesar de que dicha subestación se pretendía ubicar lejos de cualquier núcleo residencial".