El velero Diosa Maat llega a Almería cargado de actividades reivindicativas y lúdicas

ALMERÍA.- Como cada año, el velero Diosa Maat recorre las costas de la península para apoyar las reivindicaciones medioambientales de los diferentes grupos locales de EeA.

La próxima semana, del 11 al 14 de septiembre, visitará Almería, centrándose, bajo el paraguas de la campaña “El verdadero precio de los alimentos” y “Stop Vertido Ilegales”, en visibilizar problemas ambientales derivados de la agroindustria. El modelo agrícola extractivista y las macrogranjas, son actividades económicas que requieren un alto consumo de energía, agua e insumos agrícolas no reciclables, generan toneladas de residuos que se acumulan en la naturaleza (15.000 toneladas de plástico al año), destruyen el paisaje natural, o agotan y contaminan acuíferos y suponen un gran desperdicio alimentario al tirar toneladas de hortalizas cada año. Y todo esto, mientras las condiciones de vida y laborales de los trabajadores del sector son precarias, generando riqueza la agroindustria que beneficia a unos pocos, mientras la provincia de Almería sigue al fondo de la clasificación nacional de la renta per cápita (según fuentes del INE).

«Mientras en Almería se cultivan principalmente hortalizas para el mercado europeo de exportación, observamos cómo, el lugar donde vivimos, cada vez tiene más plásticos y contaminantes agroquímicos que acaban en los acuíferos», afirman desde Ecologistas en Acción Almería.

Al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento del urbanismo litoral en los últimos 30 años no para: más de un 107 % en la provincia de Almería en el último periodo. Sin embargo, las infraestructuras necesarias para absorber una población que en periodos vacacionales se llega a triplicar, no lleva ese ritmo. Se necesita energía y se aprueban a cascoporro macroproyectos de renovables insostenibles social y ambientalmente, el transporte público en algunas zonas es inexistente (en Roquetas de mar lleva 20 años el consorcio de transportes asumiendo los servicios del municipio), gestión de residuos urbanos y especialmente de las aguas residuales infradimensionada (depuradoras que no dan a basto, sin tratamiento terciario, vertiendo el agua a través de los emisarios insuficientemente depurada, con graves consecuencias para la conservación del medio marino)

La turistificación va ligada a la expansión urbanística, grave amenaza para los espacios marinos protegidos o no. Los paseos marítimos aumentan la contaminación lumínica y acústica, y modifican la dinámica litoral, además de provocar la desaparición de biodiversidad de las playas donde se instalan. Las aguas costeras a lo largo de la Reserva Marina de Cabo de Gata están “saturadas” de embarcaciones que fondean de forma ilegal (destruyendo las praderas de fanerógamas marinas endémicas del Mediterráneo). El

turismo exige una alta oferta de actividades, que se traduce en una alta concentración de las mismas en la época estival (motos acuáticas, kayak, buceo submarino, tablas de paddle surf, etc,)

En todo el Mediterraneo se siguen ampliando los puertos deportivos, se conceden de forma ilimitada licencias de pesca recreativa y se permite la sobrepesca en algunas especies, mientras que la pesca profesional más selectiva, la pesca artesanal, se ve desplazada de los repartos de cuotas (TACs).

Desde la campaña de “Conservación Marina, Med30x30” se tratan de ofrecer alternativas a estas y otras muchas amenazas responsables de la pérdida de biodiversidad marina, a través del seguimiento del compromiso adquirido por el Estado de alcanzar en 2030 el 30 % de espacios marinos protegidos.

«Otro ejemplo de esta expansión urbanística es el Hotel Genoveses, al que recientemente se ha dado luz verde para su construcción. Es un proyecto que amenaza la zona costera protegida y podría sentar un precedente muy peligroso para otros proyectos de este tipo.» declara un socio de EeA que participa en la plataforma Genoveses Sin Hotel

Con este telón de fondo, la movilización de este año se centrará en dos actividades: Una «feria de las causas ambientales» que dará visibilidad a una serie de problemáticas socioambientales en la provincia, como el impacto de la agroindustria, los vertidos ilegales de residuos, las macroinstalaciones fotovoltaicas y el déficit hídrico, la pérdida de la pesca artesanal y la biodiversidad, la contaminación de acuíferos y humedales, y por otro lado, se celebrará una concentración en Genoveses contra la construcción del hotel.

El calendario detallado de movilización consta de las siguientes actividades:

● Miércoles 11 por la tarde y jueves 12 por la mañana el velero estará en el puerto de Adra. En colaboración con Promar y el Árbol de las Piruletas, charla sobre conservación, fauna marina, y parques eólicos marinos. Se realizará una ruta junto al Blancazul de Promar por la costa de Adra.

● El jueves 12 por la tarde llegará al puerto náutico de Almería, donde se proyectará en la vela del velero el documental “Caravana libre de tóxicos” sobre las alternativas para producir alimentos libres de tóxicos.

● Viernes 13 por la mañana, ruta por la bahía de Almería dedicada a la Biodiversidad marina. Por la tarde de 19 a 23 h en el Paseo Marítimo la “Feria de las causas ambientales”, concentración lúdico-festiva de EeA y asociaciones conservacionistas de la provincia, donde se ofrecerán juegos, talleres cuentacuentos, exposiciones y mesas informativas de las causas ambientales abiertas en Almería.

● Para cerrar la semana, el sábado 14 el velero realizará una ruta por la reserva marina de Cabo de Gata, donde presentará a los medios el proyecto de Conservación Marina en el que está participando la organización. Llegará hasta Playa de los Genoveses y se realizará una concentración de la plataforma “Genoveses si Hotel”.

Desde Ecologistas en Acción Almería invitan a «todos los almerienses a participar en esta intensa Semana Ecologista con el Diosa Maat, y conocer mejor las problemas medioambientales y los proyectos que amenazan el entorno de nuestra provincia de Almería, que vale la pena defender.»