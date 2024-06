La UAL imparte un taller de realidad virtual como una acción inclusiva en salud mental enfocada a jóvenes

ALMERÍA.- Abierto de lunes a sábado por la tarde, y fruto de la estrecha colaboración entre la Universidad de Almería y la Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental - FAISEM, ‘SM Escucha’ es un lugar pionero, un ‘espacio abierto’ en el que “atendemos sobre todo a jóvenes con problemas de salud mental y que tengan sus dificultades, quienes pueden pasar la tarde haciendo actividades diversas y talleres lúdicos”. Así lo ha explicado Adolfo Cangas, catedrático de Psicología de la UAL y especialista en el Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, para contextualizar lo que se ha ofrecido este jueves, en concreto el ‘Taller de Realidad Virtual: Innovación Educativa y Terapéutica para la Inclusión’.

De hecho, ha valorado que “encaja muy bien precisamente para los jóvenes, una actividad lúdica para ellos, educativa también, y que ayuda a que se conozcan entre ellos y puedan socializar”. Y es que “es muy importante la parte inclusiva”, puesto que el espacio abierto ‘SM Escucha’ reúne de modo habitual a personas con y sin problemas de salud mental: “Tenemos otros programas, como ‘Inclúyete’, pero la diferencia es que esto está más focalizado para jóvenes y puede venir cualquiera; no le pedimos diagnóstico, ni ningún requisito, aunque muchos vienen de salud mental”. Allí “estudiantes de la Universidad de Almería, personas que van a pasar la tarde, otros que van a aprender precisamente para estar con personas que tengan problemas de salud mental, y otros que necesitan un espacio como este, que es la oportunidad de hacer un grupo diverso”.

Hay acumulada una trayectoria de “seis años colaborando con FAISEM en proyectos del Ministerio y en otros contratos específicos a través de la OTRI”, y en concreto ‘SM Escucha’ “forma parte de un proyecto que hemos pedido al Ministerio, ya hemos empezado la investigación con un equipo internacional, personas de Canadá y de Finlandia sobre todo, donde tienen experiencias parecidas, mientras que aquí en Almería, en España, es nuevo realmente”. Por ahora ya van tres meses de funcionamiento “y ya estamos evaluando los resultados de la gente que viene, lo que les está aportando este centro”, ha explicado Cangas para añadir que “es una investigación que nos llevará entre un año y dos años”. Contando con la colaboración de la FECYT, en la dotación de contenido esta vez se ha tenido la ayuda de una spin-off surgida desde la propia UAL, Virtual Dor SL.

Cangas ha detallado que junto a él están José Luis Rodríguez, profesor de Geometría y Topología, y José Antonio Piedra, profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial: “Llevamos años desarrollando software educativo y particularmente este es el que más hemos desarrollado, que ha sido además el inicio de esta Empresa de Base Tecnológica”. Se ha referido a ‘NeoTrie’ y lo ha definido como “un software para enseñar matemáticas a los jóvenes de otra manera, que no sea el método tradicional, sino otra forma de experimentar, de disfrutar de ellas, y tiene mucho éxito, se está utilizando en centros educativos y es una manera lúdico-educativa de acercar a los jóvenes aspectos académicos que a veces de su parte tienen cierto rechazo, o han fracasado, o incluso han abandonado”. Esa, junto a Virtu-ACT, otro software dedicado a la Psicología, han sido las vías de la actividad. La web en la que se encuentra toda la información de ‘NeoTrie’ es https://www2.ual.es/neotrie/.

José Luis Rodríguez ha relatado que “esta iniciativa surge a raíz de que Diego Cangas empezase a desarrollar NeoTrie, y desde ahí se formó la empresa en 2018”. Este ha sido un tiempo muy fructífero: “Llevamos ya seis años de desarrollo, el software ha crecido muchísimo, se está utilizando en prácticamente todo el mundo; ahora vengo de clausurar un congreso en Colombia con una charla sobre él”. Siendo herramienta didáctica, “en este taller presentamos la parte más lúdica, porque es un software flexible que se está usando no sólo para enseñar geometría en todos los niveles educativos, sino también por asociaciones de personas con discapacidad intelectual, porque permite crear escenas para la estimulación cognitiva, orientación espacial, memoria audiovisual…”. El taller en ‘SM Escucha’ ha consistido en “una serie de juegos, también en multijugador para que puedan interactuar y compartir”.

Así, José Luis Rodríguez y Diego Cangas han conducido la actividad, mediante la cual los participantes “han creado objetos, o han entrado en laberinto 3D y se han perseguido, y han tenido la libertad de inventarse sus propias misiones, porque este software tiene las herramientas que así lo permiten, es tipo Sandbox, y han podido crear”. Se ha mostrado seguro desde el principio de que “se van motivados por haber vivido esta experiencia virtual, sobre todo por haber tenido la capacidad de crear cosas juntos, ya que no es un software definido en el que tienen que pasar niveles, no, no, es algo que les permite fomentar su creatividad, y que, con eso, se sientan con el poder de generar cosas y de compartir con los demás”. Ha puesto en valor que “hay un grupo de investigación detrás del software, de didáctica de la Matemática”, el HUM886 – ‘Innovación E Investigación En Educación Científica Y Matemática’ de la UAL, “muy activo y que acaba de terminar el proyecto Erasmus + ‘Geometry Sense Views’, con varios países europeos”.