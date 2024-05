Todo preparado en la UAL para una PEvAU con casi 4.000 estudiantes y repartida en nueve sedes de la provincia

ALMERÍA.- La Universidad de Almería ha contabilizado un total de 3.976 matrículas para la convocatoria ordinaria de la PEvAU 2024, lo que viene a suponer un incremento de 218 respecto al curso anterior. Va a llevarse a cabo en la primera semana de junio, en concreto el martes día 4, el miércoles día 5 y el jueves día 6, y será simultánea en hasta nueve sedes repartidas en seis municipios de la provincia para una mayor comodidad del alumnado que realizará la prueba. Una de las características es año tras precisamente esta de la descentralización.

No obstante, la mayoría de aspirantes, más de la mitad, la afrontarán en la doble sede del campus, en los Aularios I y II, y el resto se dividirá según su procedencia en siete centros, mayoritariamente de la zona de Poniente más Almanzora y Levante. Se tata de los IES Aguadulce, Turaniana, en Roquetas de Mar, Santo Domingo y Fuente Nueva, ambos en El Ejido, Abdera, de Adra, Albujaira, en Huércal Overa, y Martín García Ramos, ubicado en Albox. En cuanto a estas sedes, se mantienen las mismas localidades respecto al año pasado, si bien se cambia de instituto en Adra, Huércal Overa y Albox.

Del total referido de 3.976 hay 434 que solo se examinarán en admisión, lo que habitualmente sucede cuando se quiere mejorar nota y poder solicitar un Grado no conseguido anteriormente. Esta cifra igualmente se ha visto incrementada significativamente en 125. Sabiendo que el gran grueso proviene del Bachillerato, cabe destacar que habrá hasta 213 aspirantes, 33 más que en 2023, que han realizado su recorrido académico previo en Ciclos Formativos de Grado Superior. A todo el alumnado la UAL le recomienda acudir con la mayor tranquilidad posible, algo básico para obtener unos buenos resultados, y con tiempo suficiente de antelación, ya que la citación se realizará a las 8.00 horas para el inicio de los ejercicios a las 8.30 horas.

El primer día el orden de asignaturas será Lengua Castellana y Literatura II para comenzar, en concreto de 8.30 a 10.00 horas, se seguirá con Historia de España e Historia de la Filosofía entre 11.00 y 12.30, y se concluirá con Lengua Extranjera entre las 13.30 y las 15.00 horas. Entre cada bloque habrá una hora de descanso. El resto de asignaturas serán los dias 6 y 7 con unas franjas horarias idénticas y cuyo horario se puede consultar en la web de la Universidad de Almería.

La fecha de publicación de calificaciones de la Prueba de Acceso está fijada el día 13 de junio, y las credenciales de notas definitivas se emitirán el día 19 para quienes no hayan solicitado revisión y el día 25 para quienes sí lo hagan. La Universidad de Almería tiene ya todo preparado para una marcha sin incidencias, si bien es necesaria la colaboración del alumnado, que debe tener presente una serie de recomendaciones recogidas en https://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/acceso/grados/vias/inicioselectividad. Ahí se indica, por ejemplo, llevar el DNI durante todos los ejercicios, escribir utilizando un solo color, azul o negro, no utilizar corrector de escritura o no salir del aula y volver a entrar, entre otras que deben repasarse con detenimiento.