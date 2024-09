La empresa almeriense Biosabor recibe mañana los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Andalucía 2024

ALMERÍA.- El dúo humorístico Los Morancos, los Cuidados Paliativos de San Juan de Dios, Informativos Telecinco, la empresa almeriense Biosabor y el Ayuntamiento de Córdoba recibirán mañana los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Andalucía 2024, la más alta distinción que concede la ONCE a nivel autonómico, en una Gala en la que participarán el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, entregarán el primer premio, en la categoría de Administración Pública, al Ayuntamiento de Córdoba, que recogerá su alcalde, José María Bellido.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, entregará el Premio en la categoría de Entidad Social a los Cuidados Paliativos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que recibirá Isidoro de Santiago, Superior de la Orden Hospitalaria en Córdoba.

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, entregará el premio en la modalidad de Medio de Comunicación a los Informativos de Telecinco que recogerá el delegado de Informativos Mediaset Andalucía, Jesús Martínez.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, será la encargada de entregar el premio en la categoría de empresa a Biosabor, que recogerá su directora general, María Dolores Morales.

La Gala se cerrará con el premio en la categoría de Persona que entregará el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, a Los Morancos, César y Jorge Cadaval.

Presentada por Mireia Vaquero y Laura Ferrer, la Gala comenzará a las 19:00 horas en el Teatro Góngora de Córdoba.