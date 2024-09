Eduardo Strauch: "En la montaña encontré el camino para una vida plena"

ALMERÍA.- “Mi mente jamás fue tan libre y mi cuerpo tan prisionero como en esos momentos”, aseguraba ayer Eduardo Strauch durante su conmovedor relato de los dos meses y medio que permaneció en Los Andes tras un accidente de avión. Este destacado arquitecto de Montevideo se subía al escenario de un abarrotado Auditorio Maestro Padilla para contar en primera persona la historia que conmocionó al mundo en 1972. “En la montaña, donde no había más que rocas y hielo, encontré el camino para una vida plena”, contaba Strauch, para quien los 72 días a 4.000 metros de altitud supusieron un gran aprendizaje.

“Exit: Sobrevivir en Los Andes” fue el título de la charla con la que Eduardo Strauch emocionaba a todos los asistentes, que siguieron con gran atención el relato cronológico de los hechos. Strauch aseguraba que tras “la noche más larga y más horrible de mi vida”, su mente comenzó a programarse para adaptarse a esa inesperada situación. Ni la sed, que calificó como “el sufrimiento físico más intenso”, ni el hambre, pudieron con las ganas de reencontrarse con sus familias: “Lo que nos impulsó fue el amor a nuestros seres queridos. También fue fundamental tener objetivos a corto plazo y una meta final: volver a casa”. Lo consiguieron un 22 de diciembre, día en el que los supervivientes suelen reunirse desde entonces. Encuentros a los que se suman ahora sus hijos y nietos. “Estaba convencido de que la montaña me iba a devolver todos los amigos que me había quitado”, narraba Strauch, quien ha regresado al lugar de los hechos más de veinte veces.

“La naturaleza es una de las cosas que me ayudaron muchísimo. Ese cielo increíble me llenaba de energía”, recordaba Strauch, para quien “la montaña es una parte importante de mi vida. No quiero alejarme de ella, de lo que aprendí en esa cordillera”. Strauch aseguraba que en los más de dos meses perdido en Los Andes aprendió valores como el liderazgo, la motivación, la perseverancia y el manejo del miedo. “Hay que salir de la zona de confort para que surjan todas nuestras capacidades”, afirmaba Strauch, quien tiene claro que “ser feliz es mucho más fácil de lo que creemos”.

