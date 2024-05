El Colegio de Farmacéuticos ‘toma el pulso’ a la salud de los almerienses con 1.500 mediciones en el Mirador de la Rambla

ALMERÍA.- Después de hacer parada semanas atrás en localidades de la provincia como El Ejido o Albox, y aprovechando también que hoy se conmemora el Día Mundial Contra el Tabaco, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería ha llevado hoy su ‘Carpa de la Salud’ al Mirador de la Rambla en la Avenida Federico García Lorca, con la colaboración de Laboratorios Sandoz. Una actividad que hoy por primera vez, coincidiendo con la efeméride, ha incorporado el servicio profesional farmacéutico de la deshabituación tabáquica, que ha despertado el interés de los almerienses, como el resto de pruebas a su alcance.

Colesterol, diabetes, detección de fibrilación auricular, retorno venoso, composición corporal, riesgo cardiovascular, osteoporosis o análisis de piel son algunas de las pruebas y parámetros revisados. En horario de mañana y tarde, más de 30 farmacéuticos voluntarios han realizado hasta 1.500 mediciones de distintos parámetros de la salud, con diez dispositivos distintos, en los casi 40 metros cuadrados de la gran carpa instalada en este punto del centro de la ciudad, que ha recibido durante todo el día a ciudadanos de todas las edades, desde adolescentes a mayores, interesados en la propuesta y, sobre todo, muy satisfechos por el cuidado y la atención con la que han sido atendidos. Una iniciativa que ha contado con la colaboración de cerca de un centenar de farmacias de toda la provincia en las distintas fases del proceso.

La ‘Carpa de la Salud’ ha abierto a las diez de la mañana, momento el que también se ha realizado una inauguración en la que han estado presentes la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Gema Martínez Soler, el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, y la diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz.

La presidenta de los farmacéuticos almerienses, Gema Martínez Soler, ha querido “mandar un mensaje de concienciación y consejos saludables a la ciudadanía ante la incidencia no solo del consumo de tabaco en la población sino también poniendo el foco en el humo de segunda y tercera mano, que puede resultar tan peligroso como fumar y normalmente no se tiene en cuenta. Queremos que esos fumadores cuenten con el apoyo profesional de los farmacéuticos, que tenemos un papel muy activo en la prevención, en el asesoramiento y acompañamiento para dejar de fumar”. Sobre la instalación completa de la ‘Carpa de la Salud’, Martínez Soler ha indicado que “está llena de servicios profesionales farmacéuticos y es una experiencia bonita para todas las personas porque ofrece una información sobre salud que no se tiene en el día a día”.

La diputada provincial, María Luisa Cruz, ha destacado esta actividad por el Día Mundial Sin Tabaco, que apoya la Diputación de Almería, con “el objetivo principal de acercar a la ciudadanía la promoción de hábitos de vida saludables y así puedan tener diferentes vías para mejorar su salud. Desde la Diputación de Almería seguimos trabajando en acercar los hábitos saludables a los almerienses. Animamos a todos los almerienses que se acerquen a esta carpa para que puedan hacerse las mediciones oportunas, que sigan practicando deporte y llevando una alimentación sana”.

Por su parte, el delegado de Salud ha querido recalcar “la importancia de tomarse en serio este problema, no solo ya con el tabaco, que tantas enfermedades provoca, tanto en los activos como en los pasivos, es un hábito que hay que erradicar, que generan muchos problemas de salud” y, del mismo modo, ha recordado también la incidencia que tiene en la salud el vapeo. “Es un hábito convertido en una moda social e insistimos en que es un producto peligroso, porque aunque no tenga nicotina, se inhala un aire muy caliente con determinadas sustancias que también son nocivas. Lo estamos observando ya y la incidencia será mayor a largo plazo. Por eso: ni vapeo, ni tabaco”, ha concluido.

‘Yo no fumo… ¿Estás segu@?’

La campaña en el Día Mundial recuerda que el tabaquismo pasivo o involuntario se produce en personas no fumadores que inhalan humo de “segunda mano”, que es el que proviene de un cigarrillo encendido o del humo que exhala alguien que está fumando y que no filtrado por ningún dispositivo o por los pulmones del fumador activo.

El humo de “tercera mano” es el tabaco invisible o “polvo de tabaco” que queda impregnado en el medio ambiente. Contiene más de 250 productos químicos y permanece allí incluso después de haber apagado el cigarrillo: en la ropa, el pelo, alfombras, cortinas, juguetes, superficie de la casa, automóvil…

Si respiras humo de segunda mano hay una exposición al mismo alquitrán, nicotina, cianuro, formaldehido, arsénico, amoniaco, metano, monóxido de carbono y otros productos químicos que causan enfermedades. El humo que proviene del extremo quemado del cigarrillo contiene más toxinas que el humo inhalado por el fumador.