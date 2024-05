Arte y ciencia confluyen en el Aulario IV de la UAL con la Exposición de Dibujo Astronómico de Jesús Salado Castro

ALMERÍA.- El Hall del Aulario IV de la Universidad de Almería, como espacio versátil, vuelve a ser sala de exposiciones. Esta vez alberga desde este jueves, y lo hará hasta el próximo 30 de junio, una exposición del máximo interés científico y artístico, que se enmarca en el Aula de Astronomía de la UAL y que pondrá a su cierre el broche de oro que merece a un curso muy fructífero como ha sido este 2023/2024. De hecho, Elisa Álvarez, directora del Secretariado de Cultura, dentro del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, ha aprovechado para hacer un balance muy positivo de estos dos cuatrimestres, pero no sin antes inaugurar y poner en valor, junto a Jorge Iglesias, la muestra de Dibujo Astronómico de Jesús Salado Castro.

Ha recordado que esta propuesta de exposiciones “ya tiene un recorrido, porque es habitual que cada año se haga al menos una”, posando la memoria en que “el año pasado, por ejemplo, fue de fotografía astronómica, y años anteriores de una selección de los ganadores del concurso precisamente de dibujo astronómico que se organizaba en el Observatorio de Calar Alto”. Dicho esto, ha mostrado su “satisfacción por seguir trabajando con Jesús Salado”, un habitual del Aula de Astronomía: “Llevamos ya varios años con él; en un principio, nos vino con una propuesta a través de Jorge Iglesias, nuestro director del Aula, para hacer un curso de introducción al dibujo astronómico que tuvo mucho éxito, así que el año pasado fue más temático, sobre la Luna y otro de Júpiter y Saturno que, la verdad, también tuvo muchísima aceptación”.

Álvarez ha desvelado que “a raíz de ahí fue cuando surgió la idea de hacer esta exposición”, dando unas pinceladas sobre Salado, que estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y que es profesor de dibujo en un instituto de la provincia de Cádiz. Todavía de camino a Almería a la hora de la inauguración, no ha podido asistir al acto, pero ha estado representado por el propio Iglesias: “Jesús esta noche va a seguir ampliando su galería de dibujos astronómicos trabajando desde Calar Alto, pero lo que aquí se puede visitar ya durante estos días es impresionante”. Por ello, ha animado “a todas las personas que pasen por la Universidad de Almería a venir al Aulario IV y ver la exposición”, oportunidad magnífica de disfrutar de la confluencia entre ciencia y arte.

De hecho, Jorge Iglesias ha dado argumentos sobre esto último: “El dibujo astronómico realmente es casi la base de la astronomía; los primeros registros que tenemos eran dibujos y el propio Galileo, la primera persona que en 1609 creemos que usó un telescopio o un anteojo para mirar el cielo, dejó dibujos de lo que veía, entonces, bueno, claro, estos dibujos de Jesús Salado están hechos con un telescopio profesional que tiene un espejo de un metro y 23 centímetros de diámetro, único en Europa, el único telescopio de este tamaño tan grande que permite mirar con el ojo, y si encima aunamos a esto la calidad de un artista, ahí podéis ver el resultado”. Así, ha insistido en que “el dibujo astronómico aúna dos disciplinas que parecen muy diferentes, astronomía y ciencia con dibujo y arte, y cuando se saben juntar bien, la obra es todo lo espectacular que se puede disfrutar aquí”.

Al hilo de la técnica empleada, ha precisado que “consiste en observaciones hechas a través de un ocular y el artista va pintando lo que ve, o sea, está a pie de telescopio observando con su ojo y pintado a la vez”. En todo caso, junto a cada dibujo expuesto hay una explicación del autor: “Los paneles explican no sólo lo que representa cada uno de los dibujos, sino también un poco las propiedades básicas de las técnicas utilizadas; el movimiento a escala astronómica es tan, tan lento, tan lentísimo, que no se aprecia, y realmente lo que estamos viendo en estos dibujos es lo que veríamos dentro de cien años”. No solo ha animado a visitar la muestra, sino a su vez a inscribirse en el próximo curso de dibujo astronómico del Aula de Astronomía que dirige y que tiene a Salado como profesor: “Es muy interesante y para alguien al que le guste el arte y tenga un poco de curiosidad por la astronomía, es una actividad ideal”.

Como añadido ha explicado que los participantes del anterior curso se fueron “muy contentos”. Ha dado más detalles, “es cortito, una sesión de cuatro horas, pero tal y como lo plantea Jesús, las personas que asisten al curso, después de esas cuatro horas, se van a casa con un dibujo que han hecho, y eso me parece que le da un valor muy importante y sobre todo anima a la gente”. A eso ha añadido Elisa Álvarez que “es muy reconfortante para quien le guste el dibujo”, aprovechando para el antes referido balance general de los pasados dos cuatrimestres: “No podemos estar más contentos, porque todas las actividades que hemos propuesto, todas, se han llenado, y un año más también estamos muy satisfechos con la tertulia astronómica, que este mismo jueves ofrece ya su última edición, impartida la charla inicial por Jorge Iglesias para después abrir coloquio sobre el título de ‘Buscando vida extraterrestre’”.