La Semana del Grupo Social ONCE convierte este martes a El Ejido en la capital de la moda inclusiva

EL EJIDO.-!Cerca de un centenar de modelos con discapacidad desfilarán este martes en la Pasarela de Moda Inclusiva organizada dentro de la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía en colaboración con la Asociación de Comerciantes de El Ejido, en Almería.

Tras el éxito de la primera edición, el año pasado, la ONCE vuelve a convertir a El Ejido en la capital de la moda inclusiva, en esta ocasión con la mayor participación de personas con discapacidad en un desfile de moda, que se desarrollará en la Plaza Mayor de la localidad almeriense y contará con el apoyo de una escuela de peluquería y maquillaje para los protagonistas de este desfile y la actuación de un grupo de baile.

Desde este lunes y hasta el domingo, la ONCE ha organizado más de 130 actividades en las ocho provincias andaluzas dentro de la Semana del Grupo Social ONCE.

"Queremos compartir con todos los ejidenses su confianza diaria para seguir impulsando una sociedad mejor, así que les invitamos a que disfruten de un desfile que convierte El Ejido en un referente también a nivel nacional de la moda inclusiva", ha afirmado el director de la ONCE, Alfonso Rodríguez, quien presentará la pasarela junto a Yolanda Ruiz, de Radio Sintonía.

Al desfile asistirán el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet y la directora de la ONCE en el ámbito de Andalucía oriental, Carmen Aguilera, y la directora en Almería, María Jesús Segovia. La pasarela contará además con el DJ Samu Mateos, vendedor de la ONCE.

