El CBM Cantera Sur El Ejido sigue donde lo dejó y supera a BM Ciudad de Granada en el estreno liguero (22-16)

EL EJIDO.- Cambio de grupo, sí, pero el Club Balonmano Cantera Sur El Ejido no ha cambiado la costumbre de ganar en la liga, estrenando la temporada en la Primera División Nacional este pasado sábado con victoria por 22-16 frente a MLG BM Ciudad de Granada en un Pabellón Municipal de Las Norias con gran ambiente de público.

Tras la habitual alternancia anotadora del inicio, el combinado azulino empezó a abrir hueco al ponerse 5-2 a los siete minutos, mientras que a los 13 el resultado era 7-2, fruto de la fuerte defensa (y portería) que ahogaban los ataques visitantes a lo largo de todo el primer período, en el cual, la ventaja almeriense creció con el 10-3 del minuto 21 y se mantuvo a la llegada del descanso, 11-4.

De nuevo intercambiando tantos, el arranque del segundo período mostró a los pupilos de Javier Elvira más entonados ofensivamente, colocando el 13-8 a los cinco minutos de la reanudación mediante un parcial de 2-4, si bien los pupilos de Agustín Collado metieron la directa y el parcial de 6-1 les hizo alcanzar la decena como máxima ventaja, sirviendo en el minuto 48.

Sentenciado el duelo a su favor, los canterano-sureños se permitieron el lujo de rebajar la intensidad y la honrosa lucha granadina llevó a que la distancia se redujera gracias a un parcial de 0-4, significando el 19-13 a los 52 minutos aunque recuperándose brevemente el plantel local con el 22-14 a falta de cinco minutos, en los que los nazaríes volvieron a encoger de forma ligera (y definitiva) el marcador.

Así, el equipo ejidense ha arrancado el curso 2024/25 sumando los dos primeros puntos habidos en juego, situándose en el grupo de colíderes y ostentando la tercera posición, al igual que los ocupantes de las plazas que van de la cabeza de la tabla a la octava. El próximo sábado a las 19.30 horas, Cantera Sur viajará a tierras onubenses para medirse al CBM PAN Moguer en el Pabellón Zenobia Camprubí.

CBM Cantera Sur El Ejido (11+11): Adrián Bandera (4 goles), Guilherme Leonel (3), Martín Pacheco (4), Daniel González, Balaguer (1), Diego Gómez, Murillo, Torrao (3), Álvaro De Amo, Jerónimo Cartagena (2), Saúl Andrés (1), Pablo Cuadrado, Jabato (1), José Bravo y Juli Quiroga (3).

MLG BM Ciudad de Granada (4+12): C. Manzano, S. Moreno (1 gol), N. El Moussaoui (2), D. Rodríguez, G. García (1), G. Manzano (4), A. Jiménez (1), D. Lara (3), J. Fernández (1), C. Arenas, J. Coya, S. Roura, J. C. Arjona, R. Peláez (1), I. Romero e I. Martín (2).

Árbitros: Cejudo Martín-Pozuelo y Cuevas Moreno (Castilla-La Mancha). Cronometradores y anotadores: Tovar Hernández y Gutiérrez Muñoz (Andalucía).

Parciales: 3-1, 5-2, 7-3, 8-3, 10-4, 11-4 (descanso), 13-7, 15-8, 17-9, 17-11, 21-14, 22-16.

Incidencias: Partido de la 1ª jornada en la Primera División Nacional, celebrado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores, varios granadinos entre ellos.

Debut del juvenil Pablo Cuadrado con el primer equipo azulino.