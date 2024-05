El Centro Andaluz de las Letras reúne en Almería a tres referentes de la ilustración y el cómic, Sergio García, Lola Moral y Antonio Altarriba

ALMERÍA.- El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, reúne en Almería a los autores de ‘El cielo en la cabeza’ (Norma Editorial), ganadora del Gran Premio de la Crítica ACBD 2024. El dibujante Sergio García, Premio Nacional de Ilustración, se une a la colorista Lola Moral y al guionista Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic, para dar vida a la cruda odisea de miles de inmigrantes en busca de una nueva oportunidad en Europa. Todo el proceso creativo de este trabajo será desvelado el próximo 21 de mayo a las 19 horas en la Biblioteca Francisco Villaespesa, con la entrada libre hasta completar el aforo.

‘El cielo en la cabeza’ cuenta el duro viaje sin retorno que emprende un joven congoleño para llegar a las costas de Europa, a través de las complicadas y mágicas tierras de África. Para Nivek, el horizonte termina en las inmediaciones de la mina de coltán donde trabaja. Después de sobrevivir milagrosamente a un derrumbe, este tendrá que recorrer un camino cuya distancia no se mide en kilómetros, sino en horrores y en vidas humanas. Una epopeya gráfica actual con ecos de tragedia y realismo mágico basada en una infortunada verdad: la de los miles de inmigrantes africanos rumbo a las costas de Europa.

Sergio García Sánchez imparte clase como Profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Es artista, historietista e ilustrador. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, para medios de comunicación como ‘The New Yorker’, ‘The New York Times’, ‘El País Semanal’ y ‘El País Babelia’, así como con las editoriales Ediciones SM, Ediciones Santillana, Edebé, entre otras. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones como el Premio Nacional de Ilustración de España 2022 y por The Society of Illustrators, American Illustration, y el Festival Internacional de Bande Dessinnée de Sierre entre otros. Asimismo, ha participado en proyectos expositivos en París, Nueva York, Angoulême, Bruxelles, Frankfurt, Madrid, Granada y muchas otras.

Lola Moral es técnica superior de Artes Plásticas y Cerámica Artística por la escuela de arte Val del Omar de Granada. Es artista multidisciplinar, colorista y guionista. Ha trabajado para Dënoel, Norma Editorial, Dupuis, Toon Books, Fantagraphics, Dargaud, Delcourt, Dibbuks, Actes Sud; ‘The New Yorker’, ‘El País Semanal’, ‘El País Babelia’, ‘Ideal’ y Grupo Correo; también para Ediciones Santillana. Ha participado en exposiciones en Washington, Frankfurt, Granada, Jaén, Cádiz y Valdepeñas.

Antonio Altarriba Ordóñez es un ensayista, novelista, crítico y guionista de historietas y de televisión, que además ejerce como catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. En los años ochenta se inició en el mundo de la historieta y en los años noventa se dedicó sobre todo a la literatura. Participó en varias antologías y quedó finalista en el XVIII Premio La sonrisa vertical por ‘Los Cuerpos entretejidos’. En el nuevo siglo, y a pesar de lograr el Premio Euskadi de Literatura en 2002 con su novela ‘La memoria de la nieve’, volvió a dedicarse con fuerza a la historieta, produciendo ensayos y guiones. Entre estos últimos, ‘El arte de volar’, una biografía de su padre, que se suicidó a los 90 años en una residencia para personas mayores en 2001, por la que obtuvo multitud de premios, incluyendo el Premio Nacional de Cómic.