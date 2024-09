El Ayuntamiento de Dalías celebra las fiestas con los mayores

DALÍAS.- Dentro de la programación de las fiestas, el Ayuntamiento de Dalías ha querido rendir homenaje a los mayores del municipio con una jornada especial llena de actividades y momentos de convivencia en la Residencia de Mayores Profesor Gabriel Callejón Dalías.

La mañana ha contado con un delicioso desayuno organizado por la empresa gestora de la residencia, en el que no faltaron los tradicionales churros de Garrido. Los mayores han compartido este momento con sus familiares y trabajadores del centro.

“Como no, para no perder el espíritu de las fiestas, la jornada ha incluido el lanzamiento de cohetes y dos tracas sorpresa que han llenado de emoción a los usuarios. Además, se han repartido regalos que los mayores no han dudado en lucir con entusiasmo”, explica el alcalde de Dalías, Francisco Lirola.

El día ha continuado con una merienda especial y la tradicional actuación del Coro Rocymar, que ha ofrecido un concierto muy emotivo. “Los mayores han disfrutado de toda una jornada llena de música y diversión, rodeados de familiares y amigos, no podía ser de otra manera”, destaca la concejal de Servicios Sociales, María de Gádor Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Dalías agradecen a todos los que han hecho posible este día tan especial para nuestros mayores.