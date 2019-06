VOX expulsará a dos concejales de El Ejido por anteponer su ambición personal al interés de sus votantes

Juan José Bonilla junto a Francisco Góngora tras anunciar el acuerdo entre Vox y PP en El Ejido

ALMERÍA.- VOX ha iniciado los trámites de expulsión del partido de Juan José Bonilla López y Rosa María Martín Escobar, concejales elegidos en el municipio almeriense de El Ejido tras haberse hecho con el acta de diputado provincial por el Partido Judicial de Berja (Almería) contra la decisión de la dirección nacional del partido.



Tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, a VOX le correspondieron dos diputados provinciales. Uno de ellos correspondía a la zona de Berja. La decisión de la dirección del partido fue que ese cargo debía ser ocupado por Juan José Ibáñez, concejal elegido en el municipio de Adra. Contra esa decisión, Bonilla y Martín decidieron apropiarse del cargo. El primero como titular del mismo y la segunda como suplente.



Durante los últimos días, desde el departamento de Organización del partido se ha intentado que Bonilla cumpliera las directrices marcadas, a lo que se ha negado alegando que ese cargo le correspondía a él. Todo ello a pesar de que se le ha explicado la necesidad de su trabajo en un municipio clave en la estrategia de VOX y en el que debía centrar su trabajo.

Interés personal



Bonilla llevó a cabo la negociación para la formación del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido. En ese municipio VOX fue la segunda fuerza política tras las elecciones municipales, en las que obtuvo 7 concejales de los 25 ediles, por detrás del PP con 9. Durante las negociaciones, Bonilla impuso la necesidad de mantener como liberados, a cargo del consistorio, a seis de sus concejales, contando con que él sería liberado como diputado provincial.



Tras saber que la decisión del partido no era que el ocupase el puesto en la diputación, decidió anteponer su interés personal, secundado por Rosa María Martín como suplente, en lugar de permitir que una zona más deprimida como Adra tuviera representación.



VOX no tolerará personalismos

El expediente de expulsión de Bonilla y Martín, que ya ha sido iniciado por VOX, se basa en la negativa del concejal Bonilla a aceptar las decisiones del partido y a su decisión por anteponer la ambición personal al trabajo por la mejora de la situación de los ciudadanos.

Desde VOX no se va a tolerar que ninguno de sus cargos electos use este partido como plataforma para satisfacer sus intereses personales. Un extremo del que ya se le había advertido durante la campaña de las pasadas elecciones municipales desde el equipo de Organización del partido ante actitudes poco claras de Bonilla.



El partido ya ha comenzado la reorganización de VOX en El Ejido.