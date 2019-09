Jose Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos





El secretario general de Ciudadanos (Cs) y diputado nacional por Almería, José Manuel Villegas, ha reconocido este miércoles la "frustración" de la ciudadanía ante la nueva cita electoral que se perfila de cara al 10 de noviembre y ante la que "cada uno tiene que asumir su culpa", si bien ha insistido en que ha sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien "nos ha llevado a esta situación".



"Que le digamos a los votantes que su voto no sirvió y que hay que ir a las urnas de nuevo por la incapacidad del presidente en funciones de llegar a acuerdos, genera frustración", ha manifestado Villegas en una nota tras una entrevista realizada en Onda Cero, donde por otra parte ha apuntado que la cita con las urnas supone "una segunda oportunidad para sacar a Sánchez de La Moncloa".



Para el secretario general de la formación naranja, los líderes de PSOE y Podemos "han demostrado poco interés" en llegar a acuerdos programáticos y en "sacar al país del bloqueo". "Lo que hemos visto en estos meses ha sido una pelea entre PSOE y Unidas Podemos por sillones, más que por ideas", ha afirmado.



Junto a ello, ha añadido que "no sabemos si Sánchez ya quería este panorama desde el principio, está claro que no ha sabido llegar a acuerdos ni con sus socios preferentes ni ha valorado nuestra propuesta. Sánchez es un problema para España".



Villegas ha subrayado que "es un día difícil, porque estamos junto a esa frustración que siente el país con esta situación, pero en Cs somos muy positivos y entendemos que se nos presenta una segunda oportunidad para sacar a Sánchez del Gobierno, del escenario político".



REPETIR POR ALMERÍA



De otro lado, el secretario general de Cs también ha hablado sobre su futuro más inmediato y ha afirmado que le gustaría "repetir como candidato" por Almería, aunque ha señalado que este aspecto es algo que "debe decidir mi partido".



Para el diputado en el Congreso por Almería es "crucial" que haya un político "capaz de llegar a entendimientos" y "que haga cosas diferentes a las que hasta ahora han hecho PP y PSOE, quienes han dejado en el absoluto olvido a los almerienses durante todos los años que han estado gobernando, con retrasos acuciantes en infraestructuras, generando una desigualdad tremenda". Para Villegas, "Almería sería una de las provincias a las que mejor le vendría el cambio".

--EUROPA PRESS--