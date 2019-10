El secretario general de Ciudadanos (Cs) y candidato por Almería al Congreso





El secretario general de Ciudadanos (Cs) y candidato por Almería al Congreso, José Manuel Villegas, ha aseverado que la exportación agrícola de Almería "no puede estar supeditada al vandalismo de los independentistas y a la inacción del presidente en funciones, Pedro Sánchez".



Igualmente, ha pedido al Gobierno socialista en funciones que "garantice" que los camioneros, que cada día transportan más de 20 millones de kilos de hortalizas y frutas, puedan cruzar "sin problemas" hacia Europa, según ha informado Cs en un comunicado.



La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha señalado, según Cs, que el conflicto generado en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés está generando unas "pérdidas diarias de unos 15 millones de euros al transporte internacional por carretera".



"A estas exportaciones que salen desde Almería, 20 toneladas diarias según la Asociación Territorial de Transportistas de Almería (Atralme-Fenadismer), hay que unir las exportaciones desde Murcia y Valencia, y de otros orígenes de España", ha apuntado Villegas.



"Los independentistas están quemando derechos constitucionales como es el derecho al trabajo y a la libre circulación de mercancías y el Gobierno de Sánchez debe garantizarlos", ha lamentado. Junto a ello, el candidato al Congreso por Almería ha denunciado que "estas protestas y altercados de los radicales no puede paralizar de forma continua y recurrente una de las actividades primordiales para el desarrollo agrícola de Almería".



"El secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, apuntaba que la mercancía está llegando con un retraso de media de siete horas y los camioneros se ven obligados a tomar rutas alternativas a las vías de Cataluña, optando por la salida de Irún, aunque haya más kilómetros. Esto es inadmisible", ha subrayado Villegas.



Por ello, ha señalado que el Gobierno "debe intervenir ya para asegurar el flujo de transporte y evitar estos graves perjuicios para los profesionales de la logística y las empresas hortofrutícolas de Almería". "Son meses de una intensidad productiva, con cosechas muy avanzadas. Los independentistas no pueden frenar la economía almeriense. Una tierra que no ha vivido de privilegios", ha concluido.

--EUROPA PRESS--