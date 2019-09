Villegas en declaración a los periodistas

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedique a "poner parches" al trayecto del Talgo Madrid-Almería.Así lo ha afirmado el secretario general de Ciudadanos (Cs) tras las respuestas que ha dado el Ejecutivo a las preguntas que registró el diputado en el Congreso por Almería sobre "las continuas incidencias que registraba esta línea ferroviaria", según recoge Cs en un comunicado."Se trata de medidas temporales y no estructurales, que no colaboran para nada en mejorar la fiabilidad a largo plazo", ha resaltado Villegas, añadiendo que "esto demuestra las pocas ganas de inversión real y efectiva que ha habido por parte del presidente en funciones para conseguir que Almería esté en igualdad con el resto de provincias españolas".Para el secretario general de la formación naranja, la solución no pasa por acciones puntuales, sino por una reforma "integral que acabe con los persistentes retrasos". "El desplazamiento por carretera es inferior al tiempo invertido en este trayecto, es de pura lógica que esta línea es ineficiente y no cumple con el fin de calidad que se espera, lo que sí está presente en otros trayectos de ferrocarril en España", ha lamentado."Han mareado a los almerienses con continuas fechas de llegada del AVE, la última promesa fue del Gobierno en funciones, que afirmó que Almería tendría su AVE en 2023", ha detallado Villegas, al tiempo que ha apuntado que "si no son capaces de mejorar trazados y llevar a cabo un mantenimiento digno de las líneas convencionales, es difícil creerlos en su palabra"."En el último año, el Talgo Madrid-Almería ha sufrido 84 averías, sumadas a varios centenares de incidencias y averías de los últimos años", ha asegurado Cs.Así, Villegas ha insistido en que "queremos trabajar, queremos poner en marcha iniciativas, pero seguimos pendientes de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos dejen hacerlo".--EUROPA PRESS--