Villegas (Cs) sobre la pasarela sobre las vías del tren en Almería





El secretario general de Ciudadanos y diputado nacional por Almería, José Manuel Villegas, ha asegurado que la provincia "no necesita fórmulas para ir en tren a Sevilla", sino que necesita que el intercambiador de ancho de vía a Granada "esté listo".



Villegas, quien ha llevado al Congreso de los Diputados las últimas modificaciones que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en las comunicaciones entre Almería y Sevilla, ha indicado que ños almerienses tendrán que realizar un transbordo en Granada y ahí utilizarán el AVE hasta la capital andaluza.



"Es cierto que se reduce en dos horas el trayecto, pero, de nuevo, nos encontramos ante fórmulas a las que se tienen que ir adaptando nuestros ciudadanos, porque el Gobierno de Sánchez no determina ni está por la labor de hacerlo cuándo estará listo el intercambiador de ancho de vía de Granada", ha señalado en un comunicado.



Villegas ha subrayado que desde Ciudadanos "siempre hemos defendido la importancia que tiene para Almería la llegada del AVE, pero también que se ponga solución a otras conexiones ferroviarias, como ésta en cuestión".



La nueva ruta establecida tiene carácter provisional ya que, según las previsiones, los almerienses podrán realizar la ruta entre Almería y Sevilla de forma directa a partir de la primavera de 2020.



"Ojalá no sea una nueva promesa, porque los años pasan y ni PSOE ni PP han sabido cumplir con su palabra en lo que las infraestructuras ferroviarias de Almería se refieren", ha asegurado el secretario general de Cs.



Además de preguntar por la fecha prevista del Gobierno para tener el intercambiador listo, Villegas ha reclamado conocer si habrá modificaciones en el precio del billete, "hasta ahora están pagando 42,20 euros, por tanto, desde Ciudadanos esperamos que no se les incremente el precio del trayecto por el cambio de itinerario".





--EUROPA PRESS--