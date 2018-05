Vecinos y colectivos se concentran este jueves en la Plaza Vieja para reivindicar 'El Pingurucho' y el arbolado

El Pingurucho en homenaje a 'Los Coloraos' en Almería





Colectivos vecinales, sociales, culturales y ecologistas de 16 organizaciones distintas se van a concentrar este jueves en la Plaza de la Constitución de Almería para reivindicar que las obras de reforma de este emblemático espacio del casco histórico mantenga el arbolado, así como el monumento a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos', conocido como 'El Pingurucho', en la reforma proyectada por Ayuntamiento, desde donde se prevé una plaza diáfana que realce los elementos arquitectónicos de sus edificios.



La concentración, prevista a partir de las 20,00 horas, llega después de que el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), pidiera "tranquilidad" a los ciudadanos puesto que, según reconoció, la reforma de la plaza mantenía a la ciudad "dividida", aunque achacó este aspecto a estrategias de carácter político por parte de determinados miembros de la oposición.



Durante los últimos días, la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha mantenido diversas reuniones con colectivos y entidades para dar a conocer el proyecto, que aún está en fase de redacción, de primera mano. Así, se ha reunido con asociaciones de vecinos, de comerciantes, hosteleros y patrimoniales.



Entre ellas, la asociación Amigos de La Alcazaba de Almería admitió que las posturas entre el Ayuntamiento de Almería y la propia asociación estaban "muy enconadas" puesto que la entidad conservacionista no comparte la salida de 'El Pingurucho' de la plaza del Ayuntamiento dado su carácter simbólico al representar valores democráticos.



"Se trata de un monumento singular en la historia de Almería que no puede concebirse como un elemento escultórico o como cualquier otro objeto que se pone en las rotondas", llegó a manifestar el vicepresidente de la asociación, Francisco Verdegay, ante las pretensiones municipales de reubicar el monolito a 'Los Coloraos' en la entrada del Parque Nicolás Salmerón, junto al puerto.



Estas posturas y otras de similar corte llevaron al primer edil a dejar la puerta abierta poder modificar algún elemento del proyecto final si con eso se conseguía "unir a la gente", aunque no sin antes pulsar la opinión ciudadana mediante la ronda de contactos en la que se está trasladando la existencia de "elementos vegetales" en el documento y la posibilidad de conservar las palmeras.



PROTECCIÓN DE LAS PALMERAS



A tenor de la protección de la vegetación, las viceportavoces del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Núñez y Amalia Román, han registrado un escrito de ambas formaciones políticas en el que se solicita al equipo de gobierno municipal medidas de protección para las palmeras ubicadas en la Plaza Vieja durante las obras que se desarrollan en la Casa Consistorial.



Para la elaboración de esta petición se ha contado con el asesoramiento de la ingeniera técnica agrícola Mar Verdejo, que ha destacado la necesidad de actuar para cuidar de los cinco ejemplares pero, especialmente, de dos de ellas que son centenarias y entre las que se encuentra una canaria "que está muy cerca de las obras actuales y, por lo tanto, corre más riesgos".



En la solicitud se reclama al Partido Popular que se tomen todas las precauciones y protecciones que se consideren oportunas por la dirección facultativa de las obras para no dañar a los árboles y las palmeras de la Plaza Vieja.





--EUROPA PRESS--