Cartel en la playa de Quitapellejos que prohíbe el nudismo





Vecinos de la asociación Veraplayazul de Vera (Almería) han presentado una queja ante el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ante el cartel colocado en el límite entre las playas colindantes de Palomares y Cala del Marqués de Vera con el que se prohíbe el baño a las personas que practican el naturismo --tradicionalmente ejercido en Vera-- cuando "durante los últimos 35 años ha reinado en esa franja el respeto y la tolerancia entre textiles y nudistas".



El cartel que se ubica en mitad de la playa donde comienza el límite cuevano dentro de la playa de Quitapellejos en Palomares recuerda, en español y en inglés, que la zona de baño, agua y arena es de ámbito textil y que, por tanto, "queda prohibido el ejercicio del naturismo, el nudismo o desnudo en esta playa".



"No son los nudistas los que amenazan ni la playa ni el baño, sino los vertidos que salen de su deficiente depuradora de Villaricos, que sufre todo el litoral veratense pues se vuelcan a la desembocadura del río Almanzora y desde allí, cuando hay viento de Levante, por todo el litoral", se han quejado los vecinos en una nota.



Desde la entidad vecinal esperan que el alcalde de Vera, Félix López, eleve también su protesta al Ayuntamiento de Cuevas "por un ataque directo a sus vecinos y a la esencia del turismo veratense", que se caracteriza por "esa convivencia entre textiles y naturistas en la zona colindante entre ambos municipios".



La asociación, que representa a unos 10.000 vecinos de la zona, ha afeado el "cartelón" del municipio vecino, al que han reclamado "luchar contra los vertidos que lanza la deficiente depuradora de Villaricos y de otras empresas del municipio" ya que estos "se extienden por todo el litoral veratense". Asimismo, le ha animado a que "alce la voz ante la Junta de Andalucía para que se acelere al máximo la construcción de una nueva planta, anunciada para 2019".



"No fueron los nudistas ni está confirmado que lo fuesen tampoco las microalgas, asimismo, los que provocaron el cierre de playas de Cuevas durante varias semanas hace tres años por un episodio de contaminación aún sin resolver y que se contagió, asimismo, a las playas colindantes de Vera", han ironizado.



RUIDOS POR EL DREAMBEACH



De igual forma, Veraplayazul ha sugerido al Ayuntamiento de Cuevas que, "como buen vecino, evite hacer ruido del tipo del que padecerán los veratenses del 8 al 12 de agosto gracias al festival Dreambeach", que aportará a Vera "además de un ensordecedor ruido mañana, tarde y noche grandes dosis de suciedad e inseguridad en toda la playa y calles colindantes".



"Aunque Cuevas del Almanzora se lleve los beneficios, sin que al Ayuntamiento le importe en este caso si los jóvenes van vestidos o desnudos, destrocen o no todo el entorno; Veraplayazul recuerda que es Vera el núcleo poblacional más cercano, el que debe aguantar las molestias propias de la marabunta que conformarán 150.000 jóvenes".



La asociación vecinal veratense entiende que "lo prioritario para el Ayuntamiento de Cuevas no debe ser perseguir nudistas" sino acabar con los vertidos varios "que sufre su litoral", así como "los daños que supone a su territorio el festival".

--EUROPA PRESS--