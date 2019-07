Dicen que Endesa que "es intocable, tiene todos los derechos" mientras ellos ninguno y piden la intervención de las administraciones



Imagen de una de las protestas llevada a cabo por los vecinos

ALMERÍA.- Vecinos del barrio Pescadería-La Chanca en Almería han presentado sendos escritos en la Sudelegación del Gobierno, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almeria en el que reclaman su intervención para acabar con los cortes de luz en la zona. Los vecinos aseguran sentirse "humillados y maltratados" por una empresa Endesa que "es intocable, tiene todos los derechos" mientras ellos ninguno.

Escrito presentado

En el barrio de Pescadería La Chanca no sabemos mucho de protocolo y menos cuando cualquier intento de ponerle solución a nuestra angustia llega con cuatro años de retraso.

No se trata sólo de que se corte la luz y nos quedemos a oscuras. No sólo, con ser de gravedad límite, que estemos pagando de manera puntual a Endesa, y la empresa, de forma impune, no nos facilite la corriente eléctrica por la que pagamos.

No, las consecuencias, como venimos denunciando, son desastrosas y desalentadoras, pues nuestros derechos saltan por los aires cada día, sin nada, ni nadie, que impida semejante catástrofe. La población civil está asediada. La humillación se perpetua. Las consecuencias son calamitosas.

Un verano sin luz significa imposibilidad de aire fresco para respirar, de bebidas frías para aliviar el calor insoportable, no poder cocinar, ni guardar los alimentos en el frigorífico. Que las personas enfermas no puedan mantener ciertas medicinas a la temperatura indicada, ni la posibilidad de conectar los aparatos de oxígeno.

Nunca nos hemos sentido tan humillados y maltratados. Aquí nos tiene usted sin poder escuchar música, sin ver la televisión ni escuchar la radio, sin poder cargar el móvil, ni utilizar el ordenador, ni leer un libro. Es decir, asfixia y asedio.

La situación es alarmante. La lectura que hacemos de todo esto es tristísima e indignante: Endesa, la empresa, es intocable, tiene todos los derechos, y todos los poderes están en su defensa y a su servicio, mientras centenares de personas, grandes y pequeñas, de nuestro barrio, de las casas de las cajas de ahorros en Almendros bajos, de Piedras Redondas, de la Fuentecica y de otros barrios de Almería, no tenemos derecho alguno, nadie sale a dar la cara por nosotras y a dignificar nuestras vidas. Muy lamentable. Muy lamentable.

Una vez más, volvemos a pedirle, que intervenga a favor de los centenares de personas asediadas por los cortes de luz y contra las consecuencias dramáticas que estamos soportando.