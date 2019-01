Vecinos de Almería lanzan la campaña “Vive y deja vivir…sin ruidos”

Díptico de la campaña

ALMERÍA.- La Asociación de Vecinos Bastetania, de Almería, ha lanzado su campaña de sensibilización ciudadana que bajo el título “Vive y deja vivir…sin ruidos” que busca la complicidad de todos para combatir y reducir los altos niveles acústicos que se produce en el medio ambiente urbano, con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Almería.

Desde Bastetania se señala que “todos tenemos que poner los medios necesarios para combatir los niveles de ruido máxime cuando España es el segundo país del mundo, tras Japón, con mayores índices de ruido ambiental”, asimismo subrayan que mucha gente no se da “cuenta de que causa y genera ruido y casi ha aprendido a convivir con él. Por eso, presentamos una serie de pautas de buenas prácticas para evitar perturbaciones de ruido y mejorar la calidad de vida, logrando una mejor convivencia con los vecinos y personas del entorno”. Y para dejar bien claro las graves incidencias que tiene el ruido para la salud humana, principalmente para el sistema nervioso.

Han editado un folleto donde aparecen dieciocho consejos para una vida sin ruido, estos son los siguientes:

AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS:

1- Asegúrese de tener en condiciones adecuadas el silenciador, sobre todo si es conductor de motocicleta.

2- No acelere el motor innecesariamente y no use el freno abruptamente.

3- Cierre las puertas del vehículo con suavidad.

4- Las revisiones periódicas del vehículo, la utilización de tubos de escape homologados y una estricta moderación en el uso de bocina son medidas que favorecen el entorno.

5- Conduzca lenta y suavemente en las áreas residenciales y cerca de los hospitales y colegios.

6- Si escucha música en el coche, mantenga el volumen bajo y las ventanas cerradas.

RADIO, TELEVISIÓN Y EQUIPO DE MÚSICA:

7- Controle el volumen de la televisión y del equipo de música especialmente durante la noche.

8- Si es posible utilice auriculares o un equipo de música personal a volumen moderado.

REPARACIONES Y MEJORAS EN CASA:

9- Advierta a los vecinos que se propone realizar operaciones ruidosas.

10- En las obras de reparación de su domicilio, lleve a cabo las operaciones más ruidosas durante el día.

11- No cierre las puertas y ventanas de golpe ni arrastre el mobiliario innecesariamente.

ELECTRODOMESTICOS:

12- En la elección de los electrodomésticos, equipos informáticos (impresoras, etc.) son preferibles los modelos más silenciosos.

13- Realice los trabajos con los electrodomésticos más ruidosos, tales como lavadoras y aspiradoras, durante el día.

RUIDO EXTERIOR:

14- Si los niños juegan en el exterior, asegúrese que no provoquen ruido excesivo, sobre todo al golpear pelotas contra puertas y paredes.

15- Procure pasear hablando con sus amigos a volumen normal y sin gritos.

16- En los parques urbanos, en las playas y demás áreas recreativas, procuren mantener el volumen de su equipo de música en los límites que recomienda la convivencia.

FIESTAS NOCTURNAS:

17- Si piensa celebrar una fiesta, avise a sus vecinos y mantenga la música a un volumen moderado.

No permanezca en grupos en el exterior de pubs o discotecas, especialmente en áreas residenciales