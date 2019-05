Vargas (Cs): “Trabajamos para que Balerma deje de padecer el abandono del Ayuntamiento de El Ejido”

El ‘alcaldable’ naranja en el municipio ejidense denuncia inseguridad ciudadana, problemas con pluviales o subida de impuestos locales, y reclama soluciones para la playa balermera



Campaña de Ciudadanos en Balerma

ALMERÍA.- El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de El Ejido, Cecilio Vargas, acompañado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, y de miembros de la candidatura naranja, han recorrido este lunes el mercadillo de Balerma en un ‘paseo ciudadano’ que han aprovechado para informar a los vecinos de las propuestas que la formación liderada por Albert Rivera quiere implementar en la localidad ejidense.

En ese sentido, Cecilio Vargas ha explicado que la candidatura que encabeza está compuesta “por personas serias, responsables y preparadas”, ya que “la tarea que tenemos por delante no es pequeña”. Así, el ‘alcaldable’ naranja se ha referido a que“quedan demasiadas cosas que arreglar o mejorar en El Ejido; este municipio lleva muchos años gobernado por el mismo partido, y creemos que se ha perdido mucha ilusión de los vecinos. Por eso, como digo, hay mucho que hacer en este municipio, y nosotros vamos a comenzar la tarea por la regeneración democrática, es decir, queremos aplicar una serie de valores, los que promueve Ciudadanos en toda España, y que esos valores se transmitan a los ejidenses”, ha afirmado.

En cuanto a los principales problemas que padece el municipio ejidense, y de los que el núcleo de Balerma no es ajeno, Vargas ha expresado su deseo de que “los vecinos se sientan seguros en su propio pueblo”. A este respecto, ha lamentado que “bastante gente está muy preocupada con la inseguridad ciudadana, y nosotros trabajaremos para que se sientan seguros, para que haya espacios públicos que puedan ser disfrutados por todos sin temor alguno”.

Igualmente, el ‘número 1’ de la lista de Ciudadanos en El Ejido ha criticado la “abrumadora subida de impuestos” aprobada por el actual Gobierno municipal del PP, además de recordar que, según datos oficiales del INE, “El Ejido se está despoblando, lo cual nos parece lamentable habida cuenta de que hablamos del motor económico de nuestra provincia”.

En cuanto a Balerma, Cecilio Vargas ha trasladado que “sigue teniendo un problema grave con la playa”, sentido en el que ha apostado porque “el Ayuntamiento debe colaborar con las instituciones que correspondan para que esa playa se mejore de una vez, y que no haya comerciantes en la zona que se vean obligados a echar el cierre ante la falta de soluciones de las administraciones”. “Balerma, como el resto del municipio, está bastante abandonado. Vemos que no está bien iluminado, que a los comercios no se les presta demasiados servicios, y además aquí hay problemas de pluviales y asfaltado de carreteras”, ha lamentado el candidato a la Alcaldía.

Por su parte, la parlamentaria almeriense Marta Bosquet ha mostrado su apoyo a la candidatura ejidense de Ciudadanos, que, como ha dicho, “está compuesta por personas preparadas y con muchas ganas e ilusión; personas con ganas de cambiar El Ejido, porque hace buena falta. Hablamos de uno de los municipios almerienses más importantes, que nos aporta mucho desde el punto de vista económico y social, pero que sin embargo y desafortunadamente, estos años ha estado abandonado, y no ha podido desarrollar todo su potencial”, ha finalizado Bosquet.