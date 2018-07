Valverde (PSOE) reclama que se amplíe el cupo de mociones y plantea más participación en las juntas de gobierno

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde





La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado ante la junta de portavoces del Consistorio que se amplíe el cupo de mociones que cada grupo puede elevar en los plenos ordinarios, ya que considera "injusto" la limitación a dos iniciativas por representación que se acordó al inicio del mandato al no guardar una proporción con el número de ediles que integran las distintas opciones.



En una entrevista concedida a Europa Press, la portavoz ha añadido además que su grupo se podría plantear volver a asistir a las juntas de gobierno, que en este mandato se abrieron a todos los grupos de la oposición, siempre que los ediles que no pertenecen al equipo de gobierno dejen de ser "invitados de piedra" y "observadores" para pasar a tener mayor participación.



"Si nos dan otro juego o nos hacen partícipes, que por lo menos podamos exponer nuestros criterios aunque no podamos votar, creo que es una cuestión que conviene plantear", ha indicado Valverde, a la espera de consultar este asunto "a nivel de equipo" dado que el suyo "no es un proyecto personalista" y los componentes del PSOE tienen que estar "conformes" con la idea.



No obstante, sí ha lamentado la "falta de equidad" con la que se diseñó el acuerdo por el que los grupos pueden elevar mociones al órgano pleno. "Nosotros somos nueve, ¿cómo vamos a llevar al pleno el mismo número de mociones o iniciativas que IU, que son dos, o Cs, que son tres?", se ha cuestionado la portavoz, para quien el "interés de que no hagamos más propuestas" del PP estaría detrás de la negativa a aumentar el cupo.



En este sentido, ha apuntado que a día de hoy, el PSOE es el "partido alternativa de gobierno" en la capital, con lo que "cuantas más propuestas hagamos, más oposición podemos hacer y visualizaremos más la problemática de esta ciudad" dado que sus mociones están "trabajadas y consensuadas con los colectivos" ciudadanos para reflejar "una carencia o una necesidad" y, al mismo tiempo, proponer "una solución".



"El equipo de gobierno tendrá su estrategia, nos habrá visto como enemigo y no querrá que tengamos más posibilidades", ha deducido Valverde, quien desconoce los motivos que llevaron al anterior portavoz a acceder a este acuerdo. "A mí como concejal no me consultaron", ha apostillado antes de recalcar que mediante las mociones e iniciativas se pretende mostrar un partido "fuerte" y que "trabaja por las personas".



"HA FALTADO CONTUNDENCIA"



Para la aspirante a la Alcaldía de Almería, al grupo municipal del PSOE le "ha faltado más contundencia a la hora de posicionarnos frente al equipo de gobierno" pese a que "se ha trabajado mucho", pero "no se ha llegado a visualizar ese trabajo que se está haciendo". "Ha hecho falta más presencia de la persona que coordinaba o que llevaba la responsabilidad de grupo", ha valorado.



Valverde ha incidido en que ante discrepancias con la gestión del equipo de gobierno "no solo hay que hacer una nota y denunciar" públicamente lo que ocurre, sino que "hay que personarse en la comisión de seguimiento de las concesiones, exigir que haya un seguimiento o que una comisión funcione".



"El PP se va a llenar de gloria el día que tenga que dejar la Alcaldía porque está todo concesionado, hasta la empresa que hace las grabaciones de los plenos desde que se fue el funcionario que lo hacía", ha puesto como ejemplo la edil, quien pese a ello ha reconocido que será complicado hacer ver en el último año de mandato la labor realizada desde su grupo.



No obstante, para ello ya se han acometido algunos cambios en el seno de la organización del grupo municipal socialista, tanto entre los miembros del equipo de administración y comunicación, como en su funcionamiento a la hora de enfocar el "trabajo de campo, de calle y de contactos", que se hará "de la mano de la agrupación local" del PSOE en Almería, liderada por Fernando Martínez.



En esta línea, la portavoz espera la próxima incorporación de Amparo Ramírez y José Antonio Alfonso en el grupo tras la marcha de Consuelo Rumí y Juan Carlos Pérez Navas, lo que permitirá "normalizar" la situación, aunque ya han iniciado los contactos a través de las mesas de trabajo en las que está "implicado todo el partido".



Sobre posibles cambios en las áreas de fiscalización de cada concejal, Valverde ha apuntado que de momento no se producirán cambios, al menos, hasta la llegada de los nuevos ediles para determinar "las materas de las que ellos son expertos" a la hora de nombrar la asistencia a comisiones. "Creo que deberíamos distribuir el trabajo en función de conocimiento y de la capacidad que tiene cada persona", ha opinado al respecto.



"Lo importante de este proyecto es que al final todos estemos en la misma sintonía, en la misma dirección y que todos busquemos el mismo objetivo que no es otro que ganar la Alcaldía de Almería, para lo que tenemos una oportunidad muy buena que podemos hacerla histórica", ha valorado.

--EUROPA PRESS--