Valverde (PSOE) desvela que el PP deja sin gastar casi 99 millones en inversiones en el mandato

Solo ha ejecutado un 35,4% de lo previsto



Concejales del Grupo Socialista durante el pleno

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y candidata a la Alcaldía, Adriana Valverde, ha desvelado que el alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular han dejado sin ejecutar casi 99 millones de euros presupuestados en inversiones entre 2015 y 2018, después de que solamente hayan ejecutado un 35,5% de lo previsto en ese apartado en esos presupuestos municipales correspondientes a los últimos cuatro años.

Valverde ha subrayado esos datos durante su intervención sobre la liquidación del presupuesto municipal de 2018, poniendo el acento en que vienen a evidenciar “un fracaso en la gestión del alcalde y su equipo de gobierno, que sufrimos todos los almerienses” y que es producto de la suma de “la ineficacia” del PP y de su “jugada de acumular obras por interés electoral” al final del mandato. “No hay quien se crea ya el mantra de buenos gestores que ustedes quieren vendernos”, ha remarcado la portavoz socialista.

En concreto, ha apuntado a que, entre 2015 y 2018, ha habido a disposición de inversiones en la ciudad hasta 152,8 millones de euros, de los que el gobierno municipal ha dejado sin gastar 98,7 millones. “Han trabajado muy poquito” con unos resultados y maneras que suponen “un engaño permanente a los almerienses” y los pésimos resultados de esa gestión “los intentan tapar, deprisa y corriendo cuando se acercan las elecciones municipales”, ha continuado la candidata socialista.

Eso explica que en la liquidación de las cuentas municipales de 2018 se registre el menor superávit de los últimos años, 3,5 millones frente a los casi 11 millones de 2017 y “el escándalo” de los 26,6 millones correspondientes a 2016, y que en esta ocasión el PP no haya tenido problema en incumplir con la regla de gasto marcada a nivel nacional. “No les importó tampoco en 2014, porque estábamos ante el mismo escenario: la cercanía de unas elecciones municipales”, ha recordado.

“Los socialistas nos alegramos de que el superávit sea menor, aunque quede en evidencia cuál ha sido su jugada, totalmente electoralista, porque llevamos casi cuatro años reclamando al alcalde que no pase sin pena ni gloria por este mandato y cumpla con algo de lo mucho que promete”, ha continuado la candidata socialista a la Alcaldía.

Comparación con cifras ridículas

Aún así, desde la bancada del PSOE han puesto sobre la mesa que la ejecución presupuestaria en el apartado de inversiones dentro de las cuentas municipales de 2018 no ha pasado del 40,8%. “Ustedes -en referencia al PP- entienden que es un auténtico logro, porque es que sus referencias de comparación son con niveles anteriores que eran ridículos”, ha apostillado Valverde.

De esa manera, en los dos últimos años se ejecutó un 24% y un 28% de ese mismo capítulo de inversiones, lo que deja a la ciudad sin que se haya hecho lo suficiente y con una cartera larguísima de proyectos que no han visto la luz. “Se han perdido muchas oportunidades de inversión real en la ciudad, que no ha llegado a nuestros barrios y no ha dado respuesta a lo que los almerienses necesitan”, ha lamentado.

Listado de obras sin hacer

En ese sentido, ha detallado numerosos ejemplos de obras que están pendientes, a pesar de llevar contempladas en los distintos presupuestos municipales, en algunas ocasiones desde 2016, tales como la musealización del Mesón Gitano, el Museo de la Vega, la remodelación de El Zapillo o la Avenida Cabo de Gata o la actuación en la zona de Oliveros. Tampoco se ha recuperado la guardería de Nueva Andalucía, ni se ha finalizado la expropiación del parque de la Hoya y, han destacado desde el PSOE, “por muchas fotos que haya hecho el alcalde, el centro social de Los Molinos y el nuevo edificio administrativo de La Cañada siguen sin estar en pie ni pueden ser disfrutados por los vecinos”.

Mención especial ha tenido también Adriana Valverde para el edificio del Tercer Sector, prometido justo antes de las elecciones municipales de 2015; para los mayores del centro de Las 500 Viviendas, que sigue con importantes deficiencias, y para las niñas y jóvenes, en su mayoría, que esperan una prometida instalación deportiva para gimnasia rítmica.

Sin excusas frente a almerienses cumplidores

Ante esta realidad, Adriana Valverde ha defendido que “no sirven las excusas del PP en el Ayuntamiento, porque no son verdad”. “¿De verdad se cree usted, señor alcalde y su equipo de gobierno, que necesitan administrativamente casi 4 años para empezar la remodelación de la pasarela de Pescadería?”, ha puesto como ejemplo. Porque, ha continuado, “si requieren de todo ese tiempo para dar forma a un proyecto que, sinceramente, no es tan complejo, es para preguntarse quién puede confiar en ustedes para llevar a cabo la gran transformación que tiene pendiente esta ciudad”, ha sentenciado.

Para concluir, los socialistas han contrapuesto los incumplimientos del PP a unos almerienses “que sí cumplen” pagando sus impuestos y tasas al Ayuntamiento. Solo en 2018, se recaudaron 180 millones de euros por ese concepto -671,3 millones en los 4 años de mandato-, lo que, a juicio del PSOE, deja claro “que los almerienses están a la altura de lo que se les pide, pero que el PP no está a la altura de lo que los almerienses se merecen y a lo que tienen derecho”.