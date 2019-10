Valverde: “PSOE defiende el sentir mayoritario de los almerienses, que quieren una Plaza Vieja con árboles y Pingurucho”

Lamentan que el alcalde esté “en el ordeno y mando” y que ignore 21.000 firmas en contra, las alegaciones presentadas, y la decisión de la comisión de Patrimonio



Intervención de Adriana Valverde en el pleno de Almería

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha explicado que su partido va a seguir defendiendo “el sentir mayoritario de los almerienses, que quieren una Plaza Vieja con alma, con sus árboles, con El Pingurucho y para el disfrute de las personas”. De esa manera, los socialistas han votado en contra de la nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) llevada a pleno por el alcalde para permitir la eliminación del arbolado actual y la desaparición del monumento en homenaje a Los Coloraos, que ha salido adelante con los votos del Partido Popular y de Vox.



Para Valverde, el planteamiento del alcalde y del PP es “ideológico” ya que “no hay razones” para actuar de esta manera en una Plaza que viene acogiendo actividades culturales y de otro tipo sin que los árboles y Pingurucho sean obstáculo para ello y que, a su juicio, debe de ser elemento clave dentro de una estrategia para revitalizar el centro, el casco histórico y su comercio, que fue aprobada a partir de una moción del PSOE en pleno, y que su portavoz ha instado a poner en marcha.



“No hay razones” para el planteamiento del gobierno municipal, y “la única es el ordeno y mando” en el que se ha instalado el alcalde que, según ha lamentado Valverde, “no ha hecho caso a las 21.000 firmas de almerienses en contra del proyecto ni a las alegaciones presentadas” después de que se llevara a pleno, en mayo de 2018, la primera modificación del PGOU intentada para poder dejar la Plaza Vieja sin árboles y que fue rechazada por la Comisión Provincial de Patrimonio, que obligó al gobierno municipal del Partido Popular “a respetar y proteger ese arbolado”.



En lugar de aceptar esa resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio, el alcalde vuelve a traer el asunto al pleno “para conseguir su objetivo”, que no es otro “que quitar la singularidad a la Plaza Vieja y cambiar árboles por toldos y sombrillas”. “La hostelería es compatible”, ha continuado, pero “queremos una plaza mediterránea, y desde el PSOE vamos a actuar contra la cacicada que desde el PP traen aquí, porque están en el ordeno y mando”, ha sentenciado Adriana Valverde.



No puede excusarse en otros

Ante la reiterada justificación por parte del Partido Popular utilizando el argumento de que la eliminación de El Pingurucho contaba con el visto bueno de la Junta de Andalucía en el planteamiento inicial de intervención en el Consistorio y la Plaza Vieja, desde la bancada socialista han dejado claro que el gobierno municipal “no puede excusarse en otros, ya que una adenda al convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de las obras de la Plaza Vieja dejó claro en 2017 que el Ayuntamiento asumía tanto la redacción de los proyectos pendientes, entre los que está la urbanización de la Plaza, como los del resto del inmueble”.



Y eso quiere decir “que es el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento el que tiene que encargarse del proyecto final” y que solamente a ellos corresponde la decisión final de quitar El Pingurucho, tal y como quieren hacer ahora con respaldo de Vox.



Plaza finalista y no de paso

La portavoz del PSOE ha recordado que, desde comienzos del siglo XIX, la Plaza Vieja ha sido un espacio porticado, “una plaza finalista y no de paso”. Y, por supuesto, “una plaza arbolada y con vegetación”. Al igual que otras plazas del sur de España, ha continuado, “el clima y la propia costumbre han hecho de la Plaza Vieja un espacio de paseo, recreo y descanso”.

En estos momentos, ha incidido, son muchos “los turistas que visitan la plaza y el monumento de Los Coloraos y muchos vecinos del Casco Histórico buscan descanso bajo las sombras de los ficus”. “Y así debería seguir siendo porque Almería no necesita otro lugar vacío y seco, tal y como nos viene acostumbrando el PP en nuestra ciudad”, ha remarcado.

Además, la Plaza Vieja tiene que seguir preservando “el simbolismo” que tiene, como pocas en la ciudad, y que le confiere “el mayor monumento cívico de la época contemporánea en Almería, que es el Monumento a los Mártires de la Libertad”. Y es que, según ha explicado Valverde, “es uno de los símbolos más importantes del Liberalismo español y del espíritu de la Constitución de 1812”.



“Es un sinsentido lo que quiere hacer el alcalde ya que el mayor símbolo de Libertad de la ciudad debe de estar junto al espacio en el que reside la máxima representación de todos los almerienses: El Ayuntamiento”, ha afirmado.



Historia de El Pingurucho

El cenotafio, al que los socialistas quieren que se trasladen los restos hallados en el cementerio de San José si se coteja y confirma que corresponden a los de Los Coloraos, se levantó en 1837 en el antiguo cementerio Belén y se trasladó en 1870 a la actual Puerta Purchena. Treinta años después, en 1900, se ubicó en la Plaza Vieja donde permaneció hasta que fue derruido por la Dictadura.



La Corporación presidida por Santiago Martínez Cabrejas rescató la memoria de Los Coloraos, y sigue presente en la Plaza Vieja. “La mayoría de los alcaldes –ha dicho Valverde dirigiéndose al actual- han promocionado el recuerdo a aquellos que murieron en las playas de Almería en defensa del Constitucionalismo y las libertades en España” y que debe permanecer en el emplazamiento actual, ha concluido.