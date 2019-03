Almería.- Valverde critica la "desidia" del PP para solucionar las nec

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería y portavoz del partido en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, ha recorrido el barrio de Loma Cabrera junto a representantes de la asociación de vecinos Los Llanos para tomar nota de las "necesidades urgentes" que existen y que se ha comprometido a solucionar si alcanza el gobierno municipal tras las elecciones de mayo "frente a la desidia del PP" en el Gobierno local para atenderlos.Valverde ha lamentado en una nota de prensa este domingo que el regidor, Ramón Fernández-Pacheco, tenga "lejos de sus pensamientos" a un barrio que concentra "una importante parte" de la actividad económica del municipio y una población residente cada vez más numerosa. "Parece que le pilla muy lejos del centro para venir a darse una vuelta por aquí y comprobar todo lo que tiene pendiente por hacer para ocuparse de las demandas de los vecinos", ha ironizado.En ese sentido, ha precisado que desde el PSOE han querido "darle el trabajo hecho al alcalde para que cumpla con los vecinos" y han registrado un escrito en el Ayuntamiento con una veintena de peticiones agrupadas en acciones concretas relacionadas con la limpieza y el mantenimiento, el estado de las plazas y un parque infantil, o con el acondicionamiento tanto de los accesos al colegio público 'Ferrer Guardia' como de la explanada de la parada de autobús.En dicha lista se detalla que en el citado colegio y en caso de incendio "es imposible que accedan vehículos grandes", a lo que se suma que el centro está rodeado de "solares abandonados y con necesidad de limpieza y de fumigación".Otro punto en el que el PSOE reflexiona sobre el barrio es la explanada de la parada de bus, que se encuentra "totalmente abandonada, carente de bancos, papeleras, pasos de peatones o arbolado".A juicio de Valverde, en Loma Cabrera "falta también señalización vertical y horizontal, así como una red de alcantarillado adecuada", punto en el que la socialista lamenta también la "ausencia" de bancos, zonas verdes y papeleras en diferentes calles y plazas del barrio, lo que provoca por parte de los vecinos lamenten "la pasividad municipal" para acabar con "una acumulación de basura y suciedad común en el barrio"."Como no hay contenedores suficientes, se llenan rápidamente los que se encuentran en el barrio, y se favorece que se deposite basura en la calle", detalla el escrito de los socialistas, que también concreta las "mejoras pendientes" para calles como la avenida Jornaleros, Camino Cortijo Rosas, o las vías Pensamiento y Cabrera, y en el que hace una mención especial la "falta de alumbrado" de la calle Prado, una de las de entrada y salida del barrio.En este caso, "hay además riesgo de accidentes en el cruce con la vía Jornaleros y se hace necesaria la instalación de espejos de intersección, junto con una actuación que acabe con el basurero en el que se ha convertido un descampado aledaño, lo que provoca la proliferación de plagas de mosquitos, garrapatas y pulgas".Asimismo, los socialistas han recogido que la plaza San José, que "debería ser punto de encuentro y de ocio" para los vecinos, "no es accesible para personas con movilidad reducida" y que sus losas presentan un "mal estado" al que hay poner remedio.El PSOE también se detiene en el parque infantil ubicado en la calle Jornaleros, a la altura de la calle Granja, cuya zona de juegos tiene el acolchado "deteriorado", que no hay grifo de agua potable, que se requiere de la limitación de la zona de juegos de los más pequeños por su cercanía a la carretera y que "serían convenientes" tanto más juegos como la creación de una zona de sombra con arbolado.Por último, el Partido Socialista ha afirmado que los vecinos del barrio también le han dado a conocer su "preferencia" para que se instale una zona biosaludable prevista por el Ayuntamiento en la calle Granja frente al lugar planteado en estos momentos.--EUROPA PRESS--