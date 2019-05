Almería.- 26M.- Valverde (PSOE):





La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha manifestado este domingo que la ciudad "es ideal" para la práctica de ejercicio físico, pero que "tiene pendiente ser una ciudad del deporte para todos, especialmente en los barrios, con equipamientos gratuitos, y que mire hacia el mar", en referencia a potenciar el deporte náutico.



Por ello, Valverde ha expresado su compromiso si es futura alcaldesa de "dotar de equipamientos gratuitos todos los barrios y potenciar los deportes náuticos", como "fuentes de riqueza y creación de empleo", y que Almería se convierta en "referente del triatlón", porque reúne "todos los requisitos" para esta modalidad deportiva, según ha recogido el PSOE en una nota de prensa.



La socialista ha expuesto que los almerienses cada vez practican más deporte como parte esencial de su día a día y para su bienestar, por lo tanto "se merecen y quieren", como asegura que les han trasladado para la elaboración de su programa electoral, "una ciudad en la que el deporte sea para todos y que sea también un elemento de desarrollo económico", algo que "el PSOE va a hacer posible desde el Ayuntamiento", si consigue su confianza mayoritaria el 26 de mayo.



A su juicio, en estos últimos 16 años del PP en el Ayuntamiento "no se ha entendido el deporte como un derecho ciudadano y un aliado clave para el bienestar físico y mental de quien lo practica, y para conseguir una ciudad viva y de convivencia".



Esto lo ha ejemplificado en dos hechos, que "se paga sistemáticamente" por hacer deporte en todas las instalaciones que se han puesto en marcha por este Ayuntamiento y que "existe una queja constante" por parte de muchos clubes deportivos por no tener espacios en los que entrenar o con instalaciones que "no están bien conservadas".



"A eso es a lo que pueden darle la vuelta los almerienses el próximo 26 de mayo", ha incidido, y para ello ha propuesto "proyectos concretos", como pistas deportivas y pequeños equipamientos "públicos y gratuitos" en los barrios, y acuerdos para el uso de las instalaciones deportivas de diferentes entidades públicas y privadas que pueden cederlas cuando no son usadas.



Al hilo de su crítica, ha preguntado al alcalde de Almería y candidato a la reelección, Ramón Fernández-Pacheco (PP), si tiene previsto pactar con Vox.



Seguidamente, ha anunciado también la "puesta en valor" de senderos, como el del Camino de Enix, que es frecuentado por ciclistas, y la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicis que, además, sirvan de medio de transporte diario.



Según ha señalado, se tratan de "medidas poco costosas" porque "se trata de mantener lo que se tiene en condiciones" y de "pequeñas inversiones" en los barrios para equipamientos públicos. "Se trata de potenciar las escuelas deportivas municipales, de favorecer el deporte inclusivo y de tener la vista puesta en el apoyo a la práctica deportiva femenina porque las mujeres están siendo ejemplo también en este apartado", ha concluido.

--EUROPA PRESS--