Espera que los proyectos, financiados por la Junta con casi 3 millones, hayan atendido ese perfil y que se cumpla así la moción del PSOE aprobada en pleno



Adriana Valverde, en un pleno

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha afirmado que “el alcalde no puede seguir dando la espalda a los desempleados con menos formación en los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía con cerca de 3 millones de euros y para los que el gobierno municipal tenía de plazo para presentar proyectos hasta el pasado 4 de octubre”. “Esta medida del Gobierno andaluz va dirigida a favorecer la inserción laboral de los colectivos con más problemas para acceder un empleo, pero las experiencias anteriores en el Ayuntamiento han demostrado que se han presentado iniciativas que, precisamente, no han primado a los desempleados sin estudios o que no terminaron los primarios, a pesar de suponer aproximadamente un 25% de los cerca de 20.000 almerienses en esa situación, ni tampoco la mejora de los barrios de Almería”, ha señalado.



Valverde ha subrayado que el alcalde “tiene que cambiar ese modo de actuar” y dar cumplimiento a la moción socialista aprobada en pleno en febrero de 2016 que recoge expresamente el compromiso de que los proyectos a presentar “se ajusten a las características de los desempleados del municipio, que se atienda especialmente a los desempleados de larga duración y que se prioricen las actuaciones relacionadas con el adecentamiento de los barrios”.



De esa manera, desde el PSOE quieren que, en esta ocasión, se ponga fin a la injusta gestión que está realizando el Partido Popular de unos fondos que, en la convocatoria actual, cuentan con 2,9 millones de euros para tres programas diferentes dirigidos a jóvenes de entre 18 y 29 años; a desempleados de entre 30 y 44 años y, como novedad, a personas sin empleo que tienen de 45 años en adelante.



En este contexto, es importante también que el gobierno municipal diseñe sus propuestas teniendo en cuenta que los contratados puedan obtener una cualificación profesional, a partir del desempeño del puesto de trabajo y que, de esa manera, puedan acreditar a posteriori unas competencias profesionales adquiridas que les ayuden a permanecer en el mercado laboral una vez finalizados los planes de empleo.



Solo 7 contratos de 488

“Los socialistas siempre hemos defendido que se haga un reparto equitativo de los empleos entre los diferentes niveles de estudios de los parados, porque lo no puede ser es que en los últimos programas ejecutados solamente se ofrecieran 7 de los 488 contratos a almerienses que no cuentan con estudios o que no llegaron a acabar los primarios pese a que, tanto antes como ahora, ese sea el perfil de prácticamente un 25% de los desempleados almerienses”, ha subrayado.



Valverde ha deseado que en esta ocasión, y a la espera de poder analizar en detalle las propuestas planteadas por el equipo de gobierno del Partido Popular, “se hayan ajustado los porcentajes de contratos ofertados a los diferentes niveles de estudios” porque “todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades para poder abandonar su situación de desempleo y no, como en el ejemplo anterior, centrar los recursos públicos en ofrecer un 60% de los contratos a personas con estudios postsecundarios cuando resulta que ese perfil solamente se cumple por el 15% de los demandantes de empleo”.



Además, se cuenta también dentro de la trayectoria del PP en este asunto con la constatación de que “por no ajustarse la petición a la realidad formativa del colectivo de desempleados, y sí a las necesidades propias que tiene el Ayuntamiento, y que en muchos casos responden a un déficit estructural en la plantilla o en su organización, termina por haber dificultades para encontrar desempleados de la capital con las características que se piden y, por lo tanto, se favorece que se contrate a gente procedente de otros municipios e incluso de fuera de la provincia”.



Devolución de dinero

La portavoz socialista ha trasladado también al alcalde “que esperamos que en la edición de los planes de empleo cuyo gasto se tiene que justificar en estos momentos a la Junta de Andalucía, el Partido Popular no haya vuelto a dejar perder dinero”. “Tienen que haber aprendido de su errores en beneficio de los desempleados almerienses ya que lo que es inadmisible es que, justo en la convocatoria anterior, el gobierno municipal dejara perder medio millón de euros con los que se podría haber pagado la contratación de 374 parados a jornada completa durante un mes”, ha concluido.