Valverde: “La única opción de los almerienses para cambiar las cosas que no le gustan de esta ciudad es votar al PSOE”

La candidata se siente “alegre” por “la ilusión” en la gente ante “un gran proyecto” y “un magnifico equipo” que dará la vuelta al Ayuntamiento



Adriana Valverde ha hecho balance de campaña

ALMERÍA.- “La única opción de los almerienses para cambiar las cosas que no le gustan de esta ciudad es votar al PSOE”, ha manifestado la candidata socialista a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, en el balance de estos quince días de campaña para las elecciones municipales. En su valoración, ha dicho sentirse “alegre” por “la ilusión” que se percibe en la calle en los rostros de la gente por “un gran proyecto” y “un magnífico equipo de socialista”, que dará la vuelta al Ayuntamiento y que hará que salga “del estancamiento, después de 16 años de mandatos del Partido Popular”.



“Quiero agradecer a los y las almerienses de todos los barrios de la ciudad el cariño que me han mostrado en estos días de campaña; su afecto ha sido la energía que me ha impulsado durante estos días de tanto esfuerzo personal”, ha manifestado Valverde. A este respecto ha destacado que termina la campaña “con alegría y muy ilusionada” y asegurado que, “si el próximo domingo me convierto en su alcaldesa, tendré muy presente todas sus preocupaciones para ponerles solución cuanto antes”.



De entre sus propuestas, la candidata socialista a la Alcaldía ha destacado seis. La primera de ellas, la creación de esa nueva ronda de comunicación desde la desembocadura del Río hasta Pescadería-La Chanca, “que permitirá quitar coches de la calles y hacer la Almería verde, atractiva para el turismo, y bien comunicada que todos queremos”. De la misma manera, se ha referido a la Carta de 30 compromisos con los barrios, “con la que abordaremos asuntos urgentes, como mejorar la limpieza o la mejora de parques y jardines”, así como peticiones concretas de cada barrio.



También ha destacado entre sus propuestas la de proteger y conservar nuestro rico patrimonio histórico, con especial atención al Casco Histórico, “para convertir Almería en esa Puerta del Mediterráneo, próspera y solidaria que siempre fue”; aplicar medidas para potenciar el crecimiento económico y la generación de riqueza y empleo; crear una Carta de Compromisos para combatir el cambio climático, y llevar a cabo actuaciones de regeneración de la vida democrática “para tener un Ayuntamiento decente”.



Asimismo, ha recordado que “terminamos la campaña, como la empezamos, sin que el candidato del PP nos haya aclarado si va a pactar con Vox para mantenerse en la Alcaldía, aunque ya podemos imaginar que el acuerdo entre las tres derechas está más que cerrado”.

Ayuntamiento bajo sospecha

Por su parte, el secretario general del PSOE de la capital, Fernando Martínez, ha hecho “un llamamiento a la movilización general de la gente de izquierdas, progresista, sensata, que no quiere crispación en la vida política” porque “hay que conjurar el peligro real de la alianza de la derecha”. “Estamos convencidos de que tienen ya un acuerdo” -ha destacado- “y hay que evitar que la ultraderecha entre en el Ayuntamiento”.



De otro lado, ha coincidido con la candidata a la Alcaldía en que “el Ayuntamiento de Almería está bajo sospecha” porque, “por primera vez en la historia de la democracia, ha entrado la policía buscando documentos de presuntos delitos importantes de los mandatos del PP”.



Concentración del voto

Según Fernando Martínez, “es preciso un gobierno de progreso que le de rigor y profesionalidad al Ayuntamiento, honrado y profesional, como el que lleva a Adriana”, para que no vuelva ocurrir lo que ha pasado con el PP, que “deja ruina, una situación prácticamente de bancarrota, porque debe 62 millones de euros en pago de sentencias”. “Esta es la herencia que van a dejar a los concejales del PSOE” ha lamentado el dirigente socialista.



Por último, ha apelado a la concentración del voto porque “el PSOE es la única fuerza de izquierdas real que puede gobernar el Ayuntamento”. “Tristemente, las distintas fuerzas que se presentan por la izquierda están muy fragmentadas y es posible que, con buena intención, incluso se pierdan votos y esos votos que se dirigen a otras formaciones no van a ser capaces de transformar la ciudad, aunque sea eso lo que prentendan”, ha asegurado.