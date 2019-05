La candidata del PSOE considera que el ofrecimiento del PP es "un brindis al sol" porque nunca ha atendido nuestras propuestas"



Adriana Valverde

ALMERÍA.- La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, se ha mostrado sorprendida ante las declaraciones efectuada por el candidato del PP y actual alcalde la ciudad, en las que ha asegurado que, tras las elecciones municipales, al primer partido que va a llamar para pactar va a ser al PSOE.

"Nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer, si conseguimos la confianza mayoritaria de los almerienses el próximo 26 de mayo, y espero que el candidato del PP nos deje gobernar", ha destacado Valverde, "porque el PSOE es el único partido que puede garantizar el cambio y la transformación que necesita esta ciudad".

Tenemos un proyecto

En este sentido, la candidata socialista ha puesto de relieve el hecho de que el PSOE es "el único partido que tiene un proyecto para esta ciudad, un proyecto socialista", lo mismo que Pedro Sánchez tiene un proyecto para España con el que ha ganado las elecciones, frente a un candidato del PP que durante estos años como alcalde, "no ha apoyado ninguna de nuestras iniciativas y no las ha llevado a cabo".

"Me sorprende que el alcalde diga eso, sobre todo cuando hemos estado todo un mandato presentando iniciativas y propuestas, y no han hecho absolutamente nada", ha manifestado Valverde, "así que no sé por qué hace ese brindis al sol".

Engaño a los almerienses

A su juicio, las declaraciones del candidato del PP puede ser una manera de evitar contestar a su intención de pactar con la ultraderecha para mantenerse en la Alcaldía, pues "llevamos toda la campaña preguntándole a él y a Cs que aclaren si van a pactar con Vox o si ya han pactado con ellos", pero "todavía no nos han contestado". Así, la candidata socialista ha preguntado al PP si "no será que, como ha sucedido en Andalucía, ya tiene un pacto con VOX y esa es su alianza aritmética".