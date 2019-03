Valverde anuncia un Plan de Accesibilidad Universal para que “las personas con discapacidad alcancen su autonomía”

La candidata a la Alcaldía llevará a Pleno una moción solicitando la creación de la figura del “facilitador” para que puedan realizar sus trámites municipales



Adriana Valverde ha anunciado un Plan de Accesibilidad Universal

ALMERÍA.- La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad Universal en la ciudad para incorporar a la vida de las personas con discapacidad y sus familias las medidas de la Ley aprobada por el Gobierno de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, como una de sus propuestas fundamentales de cara a las elecciones municipales.

Además, de manera inmediata, a través de una moción que el Grupo Socialista llevará al próximo pleno, va a solicitar que el Ayuntamiento cree la figura del “facilitador” para los trámites municipales, así como otras medidas como la concesión de subvenciones para la compra de soportes técnicos de ayuda, la ampliación del número de plazas de aparcamiento para estas personas y la elaboración de un inventario de paradas de autobús accesibles.

A su juicio, “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, pero no los ejercen plenamente debido a las barreras o impedimentos que limitan el desarrollo de sus capacidades en condiciones de igualdad, su autonomía personal y su accesibilidad; en definitiva, barreras que impiden su bienestar”.

Entre las medidas que incluye dicho Plan de Accesibilidad Universal se encuentran las de potenciar el Consejo Local de Discapacidad y el Observatorio Municipal de la Discapacidad, definir acciones específicas por barrios para eliminar las barreras de movilidad, y ayudar a las mujeres con discapacidad a que resuelvan sus dificultades en los ámbitos laboral, educativo, de acceso a servicios y, de forma específica, de violencia de género.

Asimismo, la candidata socialista prevé aplicar un modelo de educación inclusiva en colaboración con empresas y asociaciones, firmar un convenio con la Universidad para incluir en los planes de estudio universitarios la materia de accesibilidad universal, ejecutar los derechos laborales contemplados en el Estatuto de los Trabajadores y las directivas europeas relacionadas con la contratación de personas con discapacidad y establecer medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad, así como actuar de mediador con las empresas y velar para que se cumpla la inclusión laboral. Valverde ha destacado cómo con dicho plan pretende potenciar la labor de los Centros Especiales de Empleo, posibilitar la convivencia sin barreras urbanísticas en cualquier establecimiento público o privado, y crear una línea de ayudas para la adecuación de viviendas y de locales comerciales de proximidad para que sean accesibles.

También la candidata socialista se propone diseñar programas de accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y visual, velar por el cumplimiento de la Ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, y reorganizar y rediseñarla la red del transporte público aplicando el principio de accesibilidad, que permita la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas.

Barreras climáticas

Como hecho novedoso, Adriana Valverde ha incorporado las demandas de otros colectivos, como las personas con enfermedades raras, y ha anunciado que dará prioridad en el diseño de la ciudad al arbolado y la sombra para hacer espacios públicos accesibles. “Hay que acabar con las barreras climáticas para personas con enfermedades raras, como los enfermos de Lupus, que necesitan sombra para salir a la calle, algo verdaderamente urgente en una ciudad como la nuestra, donde casi todo el año tenemos sol y altas temperaturas, y con la política del PP de quitar árboles y sustituirlos por macetas”, ha destacado.

Sacar las mociones del cajón

“Y, desde luego, pondremos en marcha las mociones que presentamos al Ayuntamiento y que, a pesar de haber sido aprobadas, el PP no ha llevado a la práctica, como convertir Almería en destino turístico inclusivo, y conceder a los alumnos con discapacidad ayudas al estudio y becas para que realicen prácticas en empresas”, ha enfatizado.

Para Valverde, “el Ayuntamiento no puede dar la espalda a las necesidades de ese 10 por ciento de la población de Almería que representan las personas con discapacidad. “En estos 16 años de gobierno local, el Partido Popular no ha abordado el desarrollo de políticas y planes integrales para la eliminación de las barreras, tanto físicas como sensoriales y climáticas, pues el primer Plan Municipal de las Personas con Discapacidad superó su periodo de vigencia sin haberse renovado y, por lo tanto, no ha tenido continuación con un segundo plan, como cabría esperar”.