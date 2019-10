Uno de los recintos del conjunto monumental de la Alcazaba





El sindicato Ustea ha manifestado este martes que el Conjunto Monumental de La Alcazaba carece de expendedores o taquilleros en sus instalaciones, por lo que "desde hace 24 años no se cobra entrada a los extranjeros de fuera de la Unión Europea" quienes, por normativa, deben pagar 1,5 euros por su acceso al recinto, en el que "falta por cubrir el 40 por ciento del personal" con respecto a su relación de puestos de trabajo (RPT).



Así lo han trasladado desde el sindicato después de que la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunciara este lunes que su departamento pretende, de acuerdo con la Consejería de Hacienda, poder cobrar "una media de tres euros" por la entrada a los museos, monumentos y sitios que gestiona la Administración autonómica y destinar dichos ingresos a la conservación del patrimonio andaluz.



"Sin expendedores no se puede cobrar entrada", han insistido desde el sindicato, donde han apuntado que dicha categoría profesional --que no aparecería en la RPT de La Alcazaba-- se encuentra regulada a través de BOJA desde junio de 2004, ya que, entre sus tareas se encuentra asumir las tareas de atención al público en la taquilla u oficina expendedora y efectuar la expedición, el cobro y la contabilización provisional de entradas y de los productos a la venta.



Esta circunstancia también se da, según Ustea, en los enclaves de Los Millares y en el 'Puerta de Almería'. "Con independencia de que los ingresos generados por la entradas pudieran reinvertirse en los sitios, lo que actualmente es imposible por la estructura presupuestaria de la Junta, no cabe duda que tanto la Alcazaba de Almería como Los Millares son extremadamente deficitarios en personal", han recalcado.



En este sentido, han recordado incluso que la fortaleza "ha perdido una trabajadora en el último concurso de traslado" mientras que en Los Millares "la situación es todavía peor si cabe" ya que "de los cuatro puestos de trabajo, solo está cubierto uno --el de vigilante--" por lo que "falta el 75 por ciento restante".



"El centro 'Puerta de Almería' no tiene personal propio de la Junta, siendo gestionado por la empresa pública con los problemas de apertura de todos conocidos", han apostillado.



Ustea ha criticado que en la actual plantilla del monumento almeriense "tampoco existen ordenanzas, auxiliares de instituciones ni restaurador". "Actualmente el Conjunto dispone de dos trabajadoras con su plaza en otros centros: una arqueóloga, procedente de la delegación, y una expendedora, del Museo", han indicado antes de recordar que en la Alcazaba "trabaja una restauradora externa desde hace casi año y medio".



"En el monumento sólo trabajan cuatro vigilantes para 22.400 metrtos cuadrados distribuidos en dos turnos, de lo que se deduce que cada uno debe atender a casi 12.000 metros cuadrados de extensión y a unos 75.000 visitantes anuales, una carga de trabajo desorbitada a todas luces", han recalcado antes de incidir en que la falta de empleados públicos también se hace patente en la bibliteca provincial y en el archivo.





