Situación de la rambla de Retamar tras las fuertes lluvias recibidas.





El sindicato Ustea ha criticado este viernes que las instrucciones dadas desde el servicio de inspección a los centros escolares de la provincia de Almería afectados por el temporal han establecido que el alumnado estaba "exento de asistir a los centros por los riesgos que ello conlleva, pero, sin embargo, esta exención no se ha extendido al profesorado".



En un comunicado, desde Ustea han afirmado así no entender dichas instrucciones, y han criticado la "situación de vulneración de la seguridad de los trabajadores de los centros educativos bajo alerta meteorológica en la provincia de Almería".



Ustea considera que estos hechos "muestran una intolerable actuación ante la seguridad de los trabajadores a los que la administración debe proteger, más aún cuando el propio servicio de inspección canceló una reunión en uno de los centros afectados por estas razones".



Así, el sindicato se pregunta que, si "lo que es peligroso para el alumnado y el servicio de inspección, no lo es para el resto del personal del centro".

--EUROPA PRESS--