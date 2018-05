USO entiende insuficiente el personal contratado para el servicio de limpieza en Almería

Dice que es un "engaño" las aplicaciones puestas a disposición de los ciudadanos para las incidencias



Trabajador de limpieza

ALMERÍA.- La sección sindical de USO en la empresa Entorno Urbano y Medio Ambiente, SL, concesionaria del servicio público municipal de limpieza urbana y de playas en el término municipal de Almería, ha denunciado que las últimas contrataciones son insuficientes para hacer frente a las necesidadespara cumplir con la concesión adjudicada además de que son un "engaño" las aplicaciones puestas a disposición de los ciudadanos para las incidencias.

Nota de prensa

Desde la sección sindical de USO queremos denunciar que las últimas contrataciones son insuficientes para las necesidades del servicio y cumplimiento de la concesión adjudicada a esta empresa. Además de esto queremos manifestar la disconformidad con el retraso de la misma, puesto que ésta debería de haberse producido el 1 de Abril como viene reflejado en el Acta de Adjudicación de los Servicios Públicos de Limpieza Urbana y de Playas del término municipal de Almería, donde quedan diferenciados los periodos anuales de limpieza viaria en dos (temporada alta y baja), la diferencia de estos periodos consiste en la frecuencia de barrido, lo que conlleva la contratación de unos 30 trabajadores a los que habría que sumar los trabajadores que se deben contratar para cubrir al personal de vacaciones y bajas por Incapacidad Temporal. A esto tenemos que sumarle que este mes empieza la temporada alta de playas que según la oferta supone una contratación de mas de 50 trabajadores y que no se entiende como tras varias subidas del CANON ANUAL los servicios que se prestan sean menores que los de la oferta inicial.

De igual manera queremos denunciar el engaño de las aplicaciones puestas a disposición de los ciudadanos para las incidencias.

Tanto las nuevas aplicaciones como las ya existentes nos parece bien cuando se utilicen para que los ciudadanos notifiquen las incidencias extraordinarias, no para engañar a aquellos ciudadanos que con buena fe pretenden colaborar y en lugar de limpiar las calles a diario se limpie solo las incidencias justificando una limpieza en un punto concreto sin limpiar las calles o zonas como se debiera a diario o con la frecuencia que corresponda según la oferta del servicio. Por eso pedimos al señor concejal del área de servicios D. Juan José Alonso Bonillo que sea mas honesto con los ciudadanos y en lugar de vender a los ciudadanos unas nuevas aplicaciones para mejorar la limpieza, utilice bien los medios que tiene para obligar a las empresas concesionarias a que cumplan con lo que tienen contratado que no están cumpliendo y si están cobrando como pueden ser maquinaria que ofertaron y no han traído, servicios que ofertaron y no se realizan, GPS que se han pagado y no se han instalado, etc, etc, etc.

También queremos denunciar la persecución y acoso que están soportando algunos trabajadores de este servicio, cuestión que está conllevando a desigualdades y perjuicios para estos trabajadores, situación que llevaremos a la inspección de trabajo y tribunales al igual que los incumplimientos de convenio que estamos soportando como la no aplicación de la subida salarial, rotativos, descansos dominicales, etc.

Y volvemos a preguntarnos ¿quien fiscaliza estos servicios? Señor Alonso. ¿Donde están aquellos inspectores que contaban los servicios a diario cuando las empresa era otra y si se fiscalizaba sin tener tantas aplicaciones tecnológicas?