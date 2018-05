USO denuncia el incumplimiento del plan del servicio de limpieza en Almería

ALMERÍA.- La seccion sindical de USO en la empresa Entorno Urbano y Medio Ambiente, S L, concesionaria del servicio público municipal de limpieza urbana y de playas en el término municipal de Almería ha denunciado el "incumplimiento de la oferta y plan del servicio de limpieza" de la ciudad.

Nota de prensa

Desde la Sección Sindical de USO queremos denunciar el incumplimiento de la oferta y plan del servicio de limpieza de nuestra ciudad, ya que en el pliego de condiciones y en la oferta por la que se adjudicado este servicio, la TEMPORALIDAD DEL SERVICIO al ser un destino turístico muy importante en el sureste Español, y el diferente grado de suciedad que soportan se dividieron en dos periodos, temporada alta (1 de abril hasta 30 septiembre) temporada baja (octubre hasta 31 de marzo). Las diferencias entre las temporadas consisten que en la temporada alta se aumenta la frecuencia de limpieza en las zonas más próximas a la costa, ya que son las zonas donde aumenta la afluencia de peatones, estas zonas son el barrio del Alquián, Costacabana, Retamar, Cabo de Gata y la zona del Zapillo del centro de la ciudad. Este aumento de frecuencia supone un aumento de personal de unos 30 trabajadores para el servicio de barrido, mas otros tantos para el servicio de playas que tendría que comenzar el periodo preestival (temporada media del servicio de playas).

Ha fecha de hoy no solo no se han aumentado los servicios de estas temporada sino que no se cubren la totalidad de los servicios de la temporada baja, situación que conlleva al estado de suciedad de la ciudad que se esta viendo empeorado en el último mes, lo que creemos que esta pasando a ser un problema de sanidad ya que con las lluvias caídas en el ultimo mes, el aumento de temperaturas y la acumulación de suciedad de hasta mas de 10 días en algunas zonas, los ciudadanos estamos sufriendo un aumento notable de insectos en las calles. Ademas del sobreesfuerzo que están sufriendo los trabajadores, al tener que mantener cada trabajador el trabajo correspondiente a varios y no poder satisfacer a los ciudadanos con el servicio que estos merecen y pagan.

De igual manera la empresa tampoco a activado el servicio especial de inclemencias meteorológicas, tratamiento para casos de fuertes vientos, lluvias, etc, este servicio que viene en la oferta y que fue evaluado notablemente por los técnicos del Consultorio y que al parecer solo era eso un servicio para reflejarlo en la oferta y obtener la puntuación que le diese la adjudicación. De igual manera que las maquinarias que tampoco corresponden las de la oferta con las que hasta la fecha han llegado al servicio aunque presenten dos nuevas cubas, ya que gran parte de los servicios se realizan con vehículos en desuso vehículos que agotaron su vida útil.

Volvemos a preguntar. ¿quien fiscaliza estos servicios?¿que esconde en este y otros servicios el equipo de gobierno?¿ por que no se hacen las reuniones de la comisión de seguimiento con la regularidad que se debieran y nadie dice nada (oposición, asociaciones, resto de sindicatos, etc)?

Y todo esto lo sufrimos y pagamos siempre los mismo, los ciudadanos y trabajadores, mientras que otros se hartan de tomarnos por lo que no somos, mientras ellos hacen y reparten sin que les pase nada.