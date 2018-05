USO critica presiones a las limpiadoras del Hospital de Poniente para que realicen funciones de sanitarios

Hospital de Poniente





Los miembros del sindicato USO pertenecientes al comité de empresa de limpieza en el Hospital de Poniente de Almería han criticado las presiones que, según señalan, se habrían dado en algunos de los trabajadores del centro para que asumieran "funciones propias del personal sanitario" pese a que el pliego de prescripciones técnicas para la renovación del servicio de limpieza, en el que se incluirían labores propias del personal de auxiliar de enfermería, según entienden, se encuentra recurrido en los tribunales.



Para USO, la plantilla de limpieza "no puede estar obligada a realizar esas funciones" ante el "riesgo para la salud" que supone para los empleados así como por "el inminente peligro para la salud de los usuarios del hospital"; un asunto del que es "conocedora" la Gerencia del hospital, según han indicado en una nota.



No obstante, y aunque esta postura se ha mantenido desde julio del pasado año, "se han venido produciendo diversos episodios entre algunos de los miembros del personal sanitario del hospital, que ha llegado a dirigirse con actitudes amenzantes, haciendo un uso inadecuado de una superioridad jerárquica que no ostentan, hacia la plantilla de limpieza", según USO.



El sindicato ha apuntado algunas situaciones "desagradables" que han derivado en que "algunas de las trabajadoras de la limpieza" hayan tenido que ser "atendidas en urgencias por procesos de ansiedad" al verse "acorraladas" por los trabajos encomendados.



Desde la organización se ha insistido en que "no se puede poner en manos de personal de limpieza tareas o funciones que requieren una serie de cualificaciones profesionales y formación específica". Asimismo, han anunciado que se adoptarán "medidas legales" para resolver este conflicto así como para "velar por el bienestar de los usuarios".



Cabe recordar que tanto USO como SAT criticaron que el nuevo pliego para la contratación del Servicio de Limpieza, Jardinería y Control de Plagas incluía "la limpieza del colchón aún cuando el enfermo no ha sido dado de alta" si bien los trabajadores de limpieza "no tienen la formación necesaria para movilizar a un enfermo en la cama para poder hacer esta actividad".



Igualmente, señalaban que la limpieza incluía "monitores, cables, aparatos y retirada del instrumental del área quirúrgica, el palo del goteo y camas, carros de material estéril, sillas de ruedas de pacientes, carros de historias clínicas, carros de farmacia, grúas de movilización de enfermos y lavado y desinfección de las cuñas", que entre otros aspectos conllevaba además a un aumento de actividad sin contraprestación económica.

