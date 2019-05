UPyD propone al sector agrícola de El Ejido un plan de especialización, tecnificación y diversificación de cultivos

Eva Liria

EL EJIDO.- La candidata por UPYD, Eva Liria, en una reunión informal e improvisada con agricultores, ha desgranado alguno de los aspectos más importantes del programa electoral de la formación magenta.

Eva Liria ha comenzado diciendo en una reunión con agricultores que en estos años del PP de Paco Góngora: ‘aparte de en la realización de numerosos y carísimos eventos agrícolas sin agricultores, no hemos avanzado nada’. La candidata número 1 por UPYD ha explicado que ‘Queramos o no, la agricultura es una actividad que está sujeta poco más o menos a las mismas normas del mercado que cualquier otra actividad económica’. ‘Y cuando hablamos de mercados tenemos que hablar cada vez más de desregulación y de normas europeas aprobadas por Reino Unido, Alemania y Francia. ‘¿Qué podemos hacer, por tanto, desde un municipio como el de El Ejido?’, se ha vuelto a preguntar.

‘¿Qué proponen los demás partidos que concurren a estas elecciones? Visto lo visto, y leídas sus propuestas, se repiten una y otra vez las mismas generalidades. En definitiva, lo de siempre, parece que les basta con dedicarse a halagar a los agricultores para, una vez recibido el voto, si te he visto no me acuerdo, y si COAG o quien sea plantea una de sus clásicas manifestaciones porque los precios están por los suelos, allí estaremos sujetando la pancarta y haciéndonos fotos. Bonilla ahora llevaría su camioncillo con el toldo verde, seguramente. ¿De verdad que los agricultores ejidenses no están hartos de escuchar siempre las mismas mentiras piadosas?’, ha dicho Eva Liria un tanto irónicamente, con el asentimiento aprobatorio de los presentes.

‘¿Qué proponemos desde UPYD?, se ha vuelto a preguntar Eva Liria. Mientras desde el PP prometen trasvases y autovías del agua que nunca llegarán, para El Ejido proponemos algo tan sencillo y tan eficaz como un plan de especialización, tecnificación y diversificación de cultivos, un plan a cinco años para que todos los invernaderos recojan las aguas de lluvia y se viertan en las balsas de las fincas o se filtren a los acuíferos a través de pequeños pozos; ya no se puede esperar a renovar toda la estructura. Una forma barata e inmediata de paliar los problemas las carencias en el acuífero superior y los excesos por las escorrentías en el acuífero inferior y de ahorrar dinero en agua, además de evitar problemas en caminos rurales y ramblas y evitar posibles avenidas repentinas. Hablamos de más hectómetros cúbicos de los que prometen traer para todo el Poniente desde el Pantano de Rules. De bastante más. Echen las cuentas. Agua de calidad, sin grandes inversiones, con posibles ayudas y disponible para regar inmediatamente’, ha sostenido enérgicamente la aspirante a alcaldesa de El Ejido.

‘¿Qué más propone UPYD para la agricultura de El Ejido? El AVE ya está aquí. Y cuando decimos aquí, decimos en Vera, en Almería…y en Níjar. Si Roquetas nos ha echado delante en cuanto a servicios y como centro residencial por la nefasta gestión de nuestros políticos ejidenses, Níjar puede echarnos delante en menos de 15 años en el terreno agrícola. La construcción de un Puerto Seco, un centro logístico de primer orden para trenes de mercancías, puede desplazar definitivamente el eje de las inversiones empresariales y la agroindustria a este municipio del levante. Pero la mayoría de nuestros políticos no quieren contarles la verdad a nuestros agricultores ejidenses, prefieren halagar falsamente su gran esfuerzo sin advertirles de la que se avecina. Por eso desde UPYD pedimos que El Ejido y todo el Poniente no queden marginados y se proyecte de inmediato que las vías del tren lleguen hasta nuestro municipio., ha asegurado la candidata a la alcaldía de El Ejido.

Y ha proseguido la candidata de la ‘ilusión magenta’: ‘¿Alguien ha planteado seriamente aumentar la seguridad en el campo con la puesta en funcionamiento de una patrulla real y específica para la vigilancia del entorno rural? Para continuar: ‘En UPYD sí. ¿Un sistema de vigilancia de superficies y caminos agrícolas utilizando drones? ¿Les parece inviable y caro? Ya se aplica en grandes polígonos industriales y no solo resulta muy disuasorio para los delincuentes, es hasta “barato” en comparación con otros sistemas. Y muy eficaz.

Para finalizar, y antes de comenzar a departir tranquilamente con los agricultores presentes, algunos de los cuales han contribuido con sus ideas en la elaboración del programa electoral de UPYD, Eva Liria ha comentado con cierta cautela: ‘Desde UPYD creemos también que hay que replantear totalmente la gestión de los residuos agrícolas, aunque antes hay que conocer los números reales, no las mentiras que nos han vendido hasta ahora, tanto de la planta de Frutilados, que ya debería estar en marcha, como de la Planta de Cogeneración de ENCE y sus 650.000 toneladas de biomasa, suponemos que autóctona. Los residuos plásticos merecen otro capítulo aparte y deben ser el principal caballo de batalla del ayuntamiento de El Ejido y de su plan de higiene rural. En UPYD las tenemos muy claras, por eso les pedimos que confíen en nosotros. Hay esperanza.’, ha concluido Eva Liria, la candidata número uno a la alcaldía de El Ejido.