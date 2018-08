Uplba-Almería reclama chalecos antibalas y micro-altavoces para la Policía Local

ALMERÍA.- La Uplba-Almería ha vuelto a denunciar la falta de medios de seguridad con que cuenta la Policía Local de Almería y reclama un chaleco antibalas individual que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento hace seis meses pero que aún no ha sido adquirido.

Desde hace varios años estamos denunciando, que cada policía debe de disponer de un chaleco antibalas-punzon, en el Presupuesto del Ayto de Almería 2018, contempla una partida, con la cual según nos informan, posiblemente hubiera para que cada policía del turno operativo cuente con un chaleco antibalas individual, pero después de 6 meses de la aprobación de los presupuestos y pese a la solicitud inmediata por parte de la Jefatura de Policía Local, a día de hoy todavía no se ha iniciado la adquisición de nuevos chalecos antibalas-punzon. Por lo que en estos momentos y a demás de cara a la Feria 2018 de Almería, algunos policías locales no podrán disponer de chalecos antibalas, ya sea porque no hay disponibles, o por falta de tallas para cada policía (como ya se publico recientemente, si no se utiliza un chaleco de la talla de cada persona, puede no servir para nada).



También se está solicitado, la adquisición de micro-altavoces para los transmisores de radio, de la Policía Local, los cuales son necesarios, para poder oír los walkies en la realización de eventos, con mucha afluencia de personas, ruidos y música a fuerte volumen o para poderlos escuchar circulado en moto policial, los cuales tampoco van a poder esta para la Feria 2018, según nos comunica el Jefe de la Policía Local, aunque también se pidieron hace 6 meses, y cuya tramitación de compra seria más rápida al ser un contrato menor.



Pero otras partidas presupuestarias si se han adquirido para la Feria2018, SIN PROBLEMAS como los ABANICOS, en tiempo y forma.........



Desconocemos el porqué de estos retrasos en la adquisición de los medios de Seguridad para la Policía Local.



POR TODO ESTO LA POLICIA LOCAL DE ALMERIA, LE ESPERA UNA FERIA2018 CON FALTA DE MEDIOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR SU SERVICIO, PONIENDO EN PELIGRO SU SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y POR ENDE LA DEL RESTO DE CIUDADANOS