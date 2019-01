UPA pide una extensión de norma para Hortiespaña para evitar en el futuro crisis como la del pepino

Reunión entre ministerio y sector para abordar la crisis de precios





La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha apostado por aprobar una extensión de norma para la interprofesional de la horticultura bajo plástico, Hortiespaña, que le dé herramientas para articular mejor el sector y evitar crisis como esta en el futuro.



La organización agraria ha hecho esta propuesta este jueves en Almería, en una reunión con representantes de todo el sector y del Ministerio de Agricultura, convocada para analizar la crisis recientemente sufrida por los productores de pepino del sureste de España.



En las últimas semanas, el pepino vio hundirse sus precios en origen hasta los 0,20 euros, un precio "irrisorio" para los agricultores, que no cubre "ni de lejos" los costes de producción y manipulado del producto, aseguran.



La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha asegurado que el sector está perdiendo una oportunidad de "organizarse mejor" a través de una extensión de norma para la interprofesional Hortiespaña.



La firma de contratos de compraventa que den seguridad a los agricultores sigue siendo una asignatura pendiente en un sector con un marcado carácter exportador ya que más del 80 por ciento de la producción se vende en toda Europa.



UPA ha confiado en que la legislación europea recién aprobada que persigue las prácticas comerciales desleales contribuya a evitar estos problemas.



El precio de retirada de producto, que no tiene por qué significar destrucción, recuerdan desde UPA, sino también destinar producto a personas desfavorecidas, ahora mismo es de 0,09, por lo que debe subir considerablemente para compensar los costes de la retirada. "Actualmente, esta medida cuesta dinero al agricultor, lo que no tiene ningún sentido", han lamentado.





--EUROPA PRESS--